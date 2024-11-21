「獻忠式」襲擊頻現 官方「藍底白字」通報難安民心

無錫工藝職業技術學院16日發生刺人事件，學生家長次日在該校前聚集。(美聯社)

上周以來，中國發生至少三起無差別攻擊、「獻忠式」襲擊事件，導致至少43人死亡，超過60人受傷。公安部要求從風險源頭防控、增加社會面巡控，官方也對言論嚴格審查，刪除相關討論，僅允許民眾通過「藍底白字」的警方通報了解情況。模糊不清的案情說明與傷亡人數「蓋牌」，難以安撫網友的不滿，有網友甚至酸「藍底白字」的警情通報，真意就是「你能怎樣？你想怎樣？你敢怎樣？」

美國之音報導，11日晚，廣東省珠海市一名62歲的男子開車衝撞在體育中心鍛鍊的市民，致35死43傷。16日，一人在江蘇省無錫市的一所學校內持刀捅人，致8死17傷。19日，湖南省常德市一所小學外也發生汽車衝撞事件，受傷人數不明。

在中文互聯網上，這類報復社會的襲擊事件被稱為「獻忠」事件。「獻忠」指的是明朝農民張獻忠，他在起義後意識到自己即將敗於清兵，於是殺戮自己的妻妾和孩子。

在中國的互聯網上，和過去10天裡三起襲擊事件有關的討論遭到了嚴格的審查與封殺。中國媒體沒有跟進報導，官方的「藍底白字」的通報成了公眾了解事件進展和細節的唯一來源。而民眾自發性到案發現場悼念，也會被勸離。

根據華爾街 日報看到的一份官方指示，對於嫌犯的經濟狀況、婚姻狀況等未經有關部門披露的信息，媒體不得進行報導以揣測其作案動機，也不得與其他事件或更廣泛的社會問題相關聯。

在社交媒體上，有人已抱怨政府反應遲緩，並對心理健康問題和各種社會問題提出質疑。他們要求警方「說清楚、講明白」公開案情才能穩定人心，但不少帖子都已被移除。

面對近日隨機殺人事件頻傳，公安部部長王小洪表態，要密切與有關部門協作配合，在風險源頭防控上多想辦法、多出實招，全面排查、實質化解矛盾糾紛，並嚴密重點部位防控和社會面巡控，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

國務院就業 促進和勞動保護工作領導小組也召開治理欠薪冬季行動動員部署視訊會議，強調要全力保障3億農民工的工資報酬權益，「維護社會大局穩定」。