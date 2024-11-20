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8天內第3起無差別攻擊 湖南小學前惡性衝撞 學生奔逃十餘傷

中國新聞組／北京20日電
白色汽車在小學前惡意衝撞，有家長連人帶車被撞倒。（取材自X平台）
白色汽車在小學前惡意衝撞，有家長連人帶車被撞倒。（取材自X平台）

湖南常德某小學門口19日發生惡性撞人事件，多名學生及家長在校門口被一輛白色小型越野車撞倒，造成十多人受傷送醫。湖南警方通報稱肇事司機已被抓獲，傷者目前均無生命危險，當地官方尚未說明犯罪原因。這是8天內第三宗社會報復的無差別攻擊同類事件，引發各界持續關注。

綜合媒體報導，案發地點為常德鼎城區永安小學校門門口，事發時正是上學時段，校門口聚集大量學生、家長。肇事的白色小型SUV在校門口惡意衝撞人群，校門前的空地至少5人倒地。其中有成年人，也有背書包的學生，大批學生驚恐喊「救命」、奔跑入校以躲避衝撞。

常德市鼎城區公安分局微信公眾號「鼎城公安」當天下午通報，稱案發於上午7時37分許，39歲的黃姓肇事司機已被拘捕。傷者即時送往醫院救治，目前均無生命危險。警方通報並未透露傷者人數，以及肇事者動機，表示事件正進一步調查。

但平台消息指攻擊事件可能校園霸凌有關；有人指疑犯9歲兒子被同學打致睪丸破裂，但校方冷處理，「老實人沒地方說理，怎麼不崩潰」、「父親都保護不了自己的孩子只有報復社會」；但確切犯罪動機未獲證實，湖南警方也還未對此公開說明。有民眾拍到，疑犯被現場民眾制服拖走時，則露出詭異笑容。

近期中國社會報復案件頻發，江蘇無錫工藝職業技術學院16日發生一起畢業生返校持刀傷人案件，共造成8人死亡、17人受傷; 12日珠海市發生一起犯罪嫌疑人駕車衝撞市民的重大惡性案件，致35人死亡、43人受傷。

事件引起網絡熱議，有網民留言促請「嚴查嚴懲肇事者，嚴管嚴防此類惡性事件」；亦有網民表示，「強烈譴責犯罪行徑！不論什麼原因，都不是濫傷無辜的藉口」。

最高人民檢察院近日也召開會議，會上指出，要從重從嚴從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護穩定，對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。

報導指出，廣東部分社區日前開始追蹤「八失人員」和「三低三少」群體，各地也組織警員深入摸排校園周邊各類「風險人員」。

但中國前維權律師滕彪表示，中國社會的不穩定情況來自於幾十年積累的社會矛盾、政治腐敗、人民缺少基本權利，加之經濟下行使社會政治矛盾爆發，在暴力事件發生後的排查行動是「倒果為因」。

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