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湖南小學前開車撞人 憤怒群眾鐵鍬砸車窗、拉出司機痛毆

中國新聞組／北京20日電
湖南常德某小學門口19日發生撞人事件，湖南警方當日稍晚發布通報稱，肇事者已被抓獲，傷者目前均無生命危險。（視頻截圖）
湖南常德某小學門口19日發生撞人事件，湖南警方當日稍晚發布通報稱，肇事者已被抓獲，傷者目前均無生命危險。（視頻截圖）

湖南常德校門前的撞人事件，事發後多段現場視頻在網上流傳，有短片顯示，肇事的白色小型SUV被學生家長及學校保安等近10人截停後，司機反鎖車內，有人拿鐵鍬打爛車窗把司機拖出來，手持警棍的保安及憤怒的群眾迅速將司機撲倒拳打腳踢。

從視頻可見事發時正是學生上學尖峰時段，白色小型越野車衝撞上學的人潮，接著再試圖衝撞校門口，學生們高喊救命四散奔逃；有女子抱著一名受傷學生安撫，還有學生拉起倒地的同學大喊「救命」。津雲新聞報導，附近經營商舖的周先生說，永安小學門口本來是有隔離石墩，然而都被轎車撞飛了，還有目擊者稱，車輛撞倒了十多人。

綜合媒體報導，警員將頭破血流的肇事司機反手鎖上手銬，肇事司機一度面露似笑非笑神情。據了解，目前警方通報仍定性為「車輛撞人事件」，被捕司機是「肇事者」而非「犯罪嫌疑人」，顯示當局未認定為刑事案件。

而「湖南常德一學校門口發生撞人事件」等關鍵字一度登上微博熱搜，但目前已不可見，網友質疑是官方「壓新聞」。

公開資料顯示，事發的鼎城區永安小學有51個班級、2700多名學生。肇事車輛所掛車牌，為湖南常德漢壽縣車牌。漢壽縣與鼎湖區緊鄰，在鼎湖區東南邊。

微博 SUV

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