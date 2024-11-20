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這樣處罰小孩…男童愛欺負人 老師讓全班排隊打耳光

中國新聞組／北京20日電
天津一所幼兒園的教師要學童排隊搧其中一名男孩耳光，已被開除。（視頻截圖）
天津一所幼兒園的教師要學童排隊搧其中一名男孩耳光，已被開除。（視頻截圖）

日前一段幼兒園老師指揮小朋友排隊輪流搧一名孩童耳光的視頻引發關注，據了解，該視頻拍攝地為天津市西青區精武實驗幼兒園，教育局已介入處理，涉事教師已被開除。

綜合新黃河、大皖新聞等媒體報導，視頻畫面顯示，一間教室內，很多小朋友都坐在凳子上，一名小男孩站在旁邊。隨後，坐在凳子上的小朋友們陸續起來用手打這名小朋友耳光，老師疑似站在一旁。視頻發布者稱，是幼兒園老師誘導孩子們實施暴力行為。

對此，幼兒園工作人員回應，起因是這名男孩多次毆打幼兒園特殊孩子，打了一個不會說話的孩子，還打壞了另一個孩子的人工耳蝸。事發第二天園方已經開除當事老師，並提出可以給孩子進行心理輔導和賠償，並減免幼兒園所有費用。工作人員表示，該家長發視頻的目的就是要賠償。

對於此事，網友意見不一。有人認為，被打的男孩專門欺負特殊兒童，就該好好教訓。也有人認為，以暴制暴終究是不對的，男孩該教育，但老師用錯了方法，「孩子本來是加害者，現在反而變成了受害者」。

西青區精武鎮當地政府20也針對此事發布情況通報，指劉姓教師出於教育目的，讓班內其他幼兒先後對學童進行推搡、拍打，造成不良影響，已被解除勞動合同。官方將對該幼兒園及相關負責人作出嚴肅處理，加強對幼兒園辦園行為的監管。

教育局

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