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豆渣工程？使用未滿7年 吉林滑冰館屋頂突塌 疑鋼結構變形

中國新聞組／北京19日電
吉林白城市滑冰館部分房頂18日早晨發生坍塌，目前未造成人員傷亡。（取材自大風新聞）
吉林白城市滑冰館部分房頂18日早晨發生坍塌，目前未造成人員傷亡。（取材自大風新聞）

吉林省白城市滑冰館18日早上突然坍塌，幸無人傷亡。官方工作人員表示，事故原因初步判斷為屋頂鋼結構變形，施工質量可能存在一定問題所致，外界質疑又是一起「豆腐渣工程」。白城市領導及相關部門正在現場處置，並成立了事故調查組，進一步調查事故發生原因。

來源：YouTube

央視新聞報導，白城市應急管理局18日通報，事故未造成傷亡。

公開資料顯示，白城市滑冰館建設未滿七年，總建築面積6952平方米，最終工程結算價款為5206萬元人民幣（約719.4萬美元）。白城市政府官網在2017年公布對該滑冰館建設的行政許可決定書，2018年發布滑冰館的建設計畫稱，計畫在2018年4月進場施工。該館可滿足短道速滑、花樣滑冰、冰壺等體育項目室內比賽的需要，可同時容納約200名觀眾。

紅星新聞報導，吉林省榮發集團有限公司官方公眾號顯示，白城滑冰館項目由該集團承建。

大風新聞報導，有網友發布視頻反映，當天早上7時35分左右，吉林省白城市的一座滑冰館突然發生坍塌，建築的屋頂部分明顯塌陷，現場一片狼藉，有市民震驚地說：「體育場的房蓋塌了，這是怎麽搞的？」

一位市民說：「現場已經封鎖，特警都來了，前面的道路也封了，有民警在值守。不知道坍塌的現場怎麽救援，如果要是有人被埋，消防人員肯定早都上去救援了。」

「也沒有颳風，沒有下雪，會是什麽原因呢？」有市民懷疑和建設施工有關，「它裡面是鋼構支架，是連接的，它不會全部斷掉。」

吉林白城市滑冰館部分房頂18日早晨發生坍塌，目前未造成人員傷亡。（取材自央視新聞...
吉林白城市滑冰館部分房頂18日早晨發生坍塌，目前未造成人員傷亡。（取材自央視新聞）

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