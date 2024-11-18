黑龍江老虎傷人 被咬大爺當時在餵牛 至今「嚇到不敢出門」

中國黑龍江省長太村有猛虎出沒，撞開鐵柵門讓村民嚇得倉皇奔逃。(影片截圖)

中國黑龍江省七台河市勃利縣雙河鎮長太村出現老虎，有村民被咬受傷。

九派新聞報導，網傳監控視頻顯示，當日6時許，一村民向門外走去，突然衝出一隻老虎撲向鐵柵門，將門撞開，村民立馬跑回家中，隨後老虎離開。視頻中可聽見老虎的吼叫聲。

吉興鄉長太村一村民說，有村民手部被咬，情況嚴重，目前已送至醫院治療，「視頻拍攝到的張大爺和受傷村民住前後院。當時受傷村民在餵牛，老虎跑到後院把人咬傷，他被咬後大喊，他的兒媳婦趕緊出來，老虎就跑了。傷者平時養牛種地，為人很好。」其補充，有關部門已到現場處置，尚不清楚老虎去向。

視頻中張大爺的家人李先生說，家人無礙，後院的趙大爺被咬。「他們家距離我們家一米多地，當時趙大爺在餵牛，被老虎咬傷。」

他稱，傷者趙大爺快70歲了，「隱患還沒有排除，很害怕，都不敢出門。」

另一村民表示，村子臨山，之前只有野豬進村，但沒聽過老虎傷人的事。老虎進村後，林草局和派出所趕來，村幹部在群裡提醒這兩天不要外出。

事後，有拍攝畫面顯示，被撞一家的鐵柵門出現明顯弧度。當事人張大爺回憶，出去倒水時聽人說外面有老虎，幾秒鐘後，他看到一隻老虎從自家門口走過，開門查看後他又立馬返回鎖門，老虎卻徑直向他急速衝來，將門撲壞。