我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

黑龍江老虎傷人 被咬大爺當時在餵牛 至今「嚇到不敢出門」

世界新聞網／輯
中國黑龍江省長太村有猛虎出沒，撞開鐵柵門讓村民嚇得倉皇奔逃。(影片截圖)
中國黑龍江省長太村有猛虎出沒，撞開鐵柵門讓村民嚇得倉皇奔逃。(影片截圖)

中國黑龍江省七台河市勃利縣雙河鎮長太村出現老虎，有村民被咬受傷。

九派新聞報導，網傳監控視頻顯示，當日6時許，一村民向門外走去，突然衝出一隻老虎撲向鐵柵門，將門撞開，村民立馬跑回家中，隨後老虎離開。視頻中可聽見老虎的吼叫聲。

吉興鄉長太村一村民說，有村民手部被咬，情況嚴重，目前已送至醫院治療，「視頻拍攝到的張大爺和受傷村民住前後院。當時受傷村民在餵牛，老虎跑到後院把人咬傷，他被咬後大喊，他的兒媳婦趕緊出來，老虎就跑了。傷者平時養牛種地，為人很好。」其補充，有關部門已到現場處置，尚不清楚老虎去向。

視頻中張大爺的家人李先生說，家人無礙，後院的趙大爺被咬。「他們家距離我們家一米多地，當時趙大爺在餵牛，被老虎咬傷。」

他稱，傷者趙大爺快70歲了，「隱患還沒有排除，很害怕，都不敢出門。」

另一村民表示，村子臨山，之前只有野豬進村，但沒聽過老虎傷人的事。老虎進村後，林草局和派出所趕來，村幹部在群裡提醒這兩天不要外出。

事後，有拍攝畫面顯示，被撞一家的鐵柵門出現明顯弧度。當事人張大爺回憶，出去倒水時聽人說外面有老虎，幾秒鐘後，他看到一隻老虎從自家門口走過，開門查看後他又立馬返回鎖門，老虎卻徑直向他急速衝來，將門撲壞。

上一則

從珠海撞人到無錫殺人：中國「報復社會」攻擊事件衝擊的安全感問題

延伸閱讀

中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了

中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了
副部級老虎落馬… 青海政法委書記楊發森違法紀 主動投案

副部級老虎落馬… 青海政法委書記楊發森違法紀 主動投案
中國又有副部級老虎落馬 青海政法委書記楊發森主動投案

中國又有副部級老虎落馬 青海政法委書記楊發森主動投案
MLB／髒話怒吼被媽媽警告 老虎投手史庫柏：家族遺傳啦

MLB／髒話怒吼被媽媽警告 老虎投手史庫柏：家族遺傳啦

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地