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中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了

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中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了

中國新聞組／即時報導
黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（影片截圖）
黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（影片截圖）

中國黑龍江傳出老虎傷人事件。據山東濟南時報旗下新媒體《新黃河》報導，18日上午，黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村發生老虎進村傷人事件。一名老人手臂被咬傷，家屬稱，被咬的手臂大概是保不住了。

勃利縣委宣傳部門一名工作人員告訴新黃河記者，已接到吉興鄉有野生動物行蹤的報告，相關部門已經到達現場。當地一戶居民家中的監控視頻顯示，18日6時08分許，這位民眾住家的院子外傳出動物低沉吼叫聲，隨後一個大型動物的黑影從門外閃過。

監視器畫面顯示，一名男子告訴周圍的人：「來了一隻大老虎」。不久，一隻大型動物就從遠處衝過來，將柵欄門撞開，隨即逃跑，影片裡不時伴有動物吼叫聲。

不過18日上午已經傳出有村民遭老虎咬傷。受傷村民家屬表示，他的父親當時在外散步，被老虎一把撲倒，摁在地上，老虎體型像小牛大小，他父親用手阻擋時，左手被咬得血肉模糊。

「家人先把父親送去七台河醫院，發現不行，又緊急送往佳木斯，被咬的手臂大概是保不住了。」

勃利縣委宣傳部門一名工作人員告訴《新黃河》，「我們接到的報告是吉興鄉有野生動物行蹤。相關部門已經到達現場，等調查核實了解清楚後，會發官方通報。」

另有媒體報導，長太村多個村民均表示聽說了此事，目前全都關門閉戶躲在家中。一村民稱，「群裡有通知，讓我們不要出門。我們這裡老虎並不常見，我也是頭一回聽說老虎進村了。」

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