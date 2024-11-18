我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

嗅了草地就吐…廣東逾40隻狗疑遭毒死 不排除組織犯案

中國新聞組／北京18日電
有小紅書博主發文稱自己的狗吃到了毒後送醫急救。（取材自小紅書）
有小紅書博主發文稱自己的狗吃到了毒後送醫急救。（取材自小紅書）

廣東省近日發生多起疑似寵物狗遭投毒遇害的事件，多名飼主聲稱在遛狗途中，狗在草地裡接觸到了有毒物質，發生嘔吐、抽筋、失禁等症狀，送醫已回天乏術。目前光是在廣州市就已有超過40隻寵物狗因此死亡，廣東省寵物行業協會表示，不排除是有組織、有預謀的作案。

最先受到關注的是一起發生在廣州市荔灣區的案例，一名飼主表示，8日他到荔灣區周門石桂里廣場草地上遛狗，回家後狗開始嘔吐，送醫後狗開始出現亢奮、失禁症狀，獸醫研判是中毒所致，最終身亡。隨後，紛紛有飼主在網路上表示遇到相似情況，而該草地旁還有一家幼兒園，對孩童也有潛在威脅。

荔灣區石桂里廣場草坪疑似有毒物質。（取材自小紅書）
荔灣區石桂里廣場草坪疑似有毒物質。（取材自小紅書）

根據廣東省寵物行業協會統計，截至16日為止，已有超過40隻寵物狗通報疑似中毒死亡，遇害時間主要集中在8日前後，地點遍布廣州市多個區，甚至佛山、東莞、珠海等周邊城市也傳出案例。該協會工作人員表示，已報警處理，由於事件分布範圍廣、涉及場所多，非常反常，不排除是有組織有預謀的作案。

據封面新聞引述該協會工作人員說法，許多飼主表示，寵物狗只是在路上聞嗅了一下，就出現了嘔吐、抽筋等中毒症狀，還沒到醫院前就死亡了。獸醫師分析稱，可能是粉狀有毒物質，會快速發作。

該工作人員說，「死亡數字還在增加，且涉及的範圍也在擴大」，建議飼主遛狗時可幫狗配戴包覆性比較好的頭套，但可能會讓狗感到呼吸不順，因此盡量不要走太久，也不要去沒有監視器的地方。

不少飼主自製「防毒口罩」給寵物狗戴上。（取材自小紅書）
不少飼主自製「防毒口罩」給寵物狗戴上。（取材自小紅書）

荔灣區石桂里廣場所屬的彩虹街道辦事處工作人員表示，在草地上發現一些疑似有毒物品後，已對草地和廣場周圍進行消殺，目前暫時沒有發現新增的死亡案例。

寵物 灣區

上一則

香港機場跑道變賽道 三跑10公里渣馬1.1萬人競速

下一則

「共享菜園」風行北京、上海 租地要排隊、App指揮耕種

延伸閱讀

觀念翻轉 中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝

觀念翻轉 中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝
珠海越野車衝撞奪35命 廣東排查「四無五失」 北京跟進

珠海越野車衝撞奪35命 廣東排查「四無五失」 北京跟進
無人駕駛、飛行汽車… 兩岸新媒體探索大灣區產業魅力

無人駕駛、飛行汽車… 兩岸新媒體探索大灣區產業魅力
廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓

廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地