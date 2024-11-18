嗅了草地就吐…廣東逾40隻狗疑遭毒死 不排除組織犯案

有小紅書博主發文稱自己的狗吃到了毒後送醫急救。（取材自小紅書）

廣東省近日發生多起疑似寵物 狗遭投毒遇害的事件，多名飼主聲稱在遛狗途中，狗在草地裡接觸到了有毒物質，發生嘔吐、抽筋、失禁等症狀，送醫已回天乏術。目前光是在廣州市就已有超過40隻寵物狗因此死亡，廣東省寵物行業協會表示，不排除是有組織、有預謀的作案。

最先受到關注的是一起發生在廣州市荔灣區 的案例，一名飼主表示，8日他到荔灣區周門石桂里廣場草地上遛狗，回家後狗開始嘔吐，送醫後狗開始出現亢奮、失禁症狀，獸醫研判是中毒所致，最終身亡。隨後，紛紛有飼主在網路上表示遇到相似情況，而該草地旁還有一家幼兒園，對孩童也有潛在威脅。

荔灣區石桂里廣場草坪疑似有毒物質。（取材自小紅書）

根據廣東省寵物行業協會統計，截至16日為止，已有超過40隻寵物狗通報疑似中毒死亡，遇害時間主要集中在8日前後，地點遍布廣州市多個區，甚至佛山、東莞、珠海等周邊城市也傳出案例。該協會工作人員表示，已報警處理，由於事件分布範圍廣、涉及場所多，非常反常，不排除是有組織有預謀的作案。

據封面新聞引述該協會工作人員說法，許多飼主表示，寵物狗只是在路上聞嗅了一下，就出現了嘔吐、抽筋等中毒症狀，還沒到醫院前就死亡了。獸醫師分析稱，可能是粉狀有毒物質，會快速發作。

該工作人員說，「死亡數字還在增加，且涉及的範圍也在擴大」，建議飼主遛狗時可幫狗配戴包覆性比較好的頭套，但可能會讓狗感到呼吸不順，因此盡量不要走太久，也不要去沒有監視器的地方。

不少飼主自製「防毒口罩」給寵物狗戴上。（取材自小紅書）

荔灣區石桂里廣場所屬的彩虹街道辦事處工作人員表示，在草地上發現一些疑似有毒物品後，已對草地和廣場周圍進行消殺，目前暫時沒有發現新增的死亡案例。