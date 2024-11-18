無錫工藝職業技術學院8人命喪 江蘇書記：嚴懲兇手

無錫工藝職業技術學院一名學生持刀刺殺師友，民眾獻花哀悼。(路透)

廣東珠海一體育中心11日發生駕車衝撞事件，無錫工藝職業技術學院16日晚發生一名畢業生持刀返校造成8死17傷重大案件，隨後廣州校園也傳出砍人案。針對無錫校園濺血，江蘇省委書記信長星對傷者表示慰問，並指示盡快查明案情，依法嚴懲兇手，並且在人員密集場所提高見警率。

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但「書記慰問」似難平民眾對「社會不公」的憤怒。網路上傳出江蘇兇嫌遺書顯示，他每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資；此外，學校還以他考試沒過為由而不給他發畢業證書，他表示，「大部分人考試基本上都是作弊」。遺書聲稱，「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。

據江蘇新聞微信 公眾號消息，信長星17日主持召開全省視訊會議，聽取案件處置進度情況匯報，進一步部署相關工作。信長星表示，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，該省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。要調集專家力量全力救治傷員，精準施治、精心護理，盡最大努力挽救生命，努力讓受傷者早日康復。

信長星續指，要悉心耐心做好傷亡及家屬安撫善後工作，對他們進行情緒疏導、心理撫慰，幫助解決實際困難。要加速案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。要及時發布權威訊息，回應社會關切。

信長星還說，要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高警示率、管事率、震懾力。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，以「時時放心不下」的責任感，把每一個領域、每一個環節的工作都抓緊抓實抓到位，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

針對網傳兇嫌的「遺書」內容，有網民直斥兇手為懦夫，「不滿也不能傷無辜」。有網民表示「該想辦法解決社會問題」、「最近社會的戾氣太重了！該想辦法如何解決一下這狀況。」有網民留言：「社會問題越來越多凸顯出來了，貧富差距、壓榨、仇富心理、經濟下行等問題。」但有人認為「不管是甚麼理由，都不是傷害無辜的藉口。」

路透報導指出，連幾起殺人案引發一場罕見且受到嚴格審查的網上討論，輿論討論的焦點則是中國人的心理健康 問題。那就是，隨著中國經濟持續放緩，當代中國人的壓力是否會比從經濟快速發展中受益的前幾代人更糟？