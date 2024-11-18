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珠海衝撞、江蘇校園砍人…惡性事件不斷 官想堵民盼疏通

中國新聞組／北京18日電
廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，視頻中可見多人受傷倒地。（取材自X平台）
廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，視頻中可見多人受傷倒地。（取材自X平台）

中國社會接連發生珠海汽車衝撞、江蘇校園持刀殺人等重大惡性社會事件，官方強調排查高風險群體，但民間則是呼籲給予不滿更多合法的抒發空間，並根本上促進社會公平正義。

來源：YouTube

中央社報導，官方管制相關新聞報導，在事件過去幾天後，主流媒體只剩相關地區市委或省委表態嚴查、嚴懲兇手的新聞發布。不過，網友仍透過未被刪文的自媒體及新聞留言發表感想。

微信公眾號「學人Scholar」13日刊發歷史學者、華東師範大學特聘教授許紀霖的文章，稱「這幾年整個中國社會都繃得太緊了」、「如今很多人都活得非常累、非常不容易，困在系統之中，心中的戾氣都比較重。社會要提供適當的安全閥，讓這些戾氣有合法的發洩空間，總是不讓發洩，就有可能蛻變為惡性爆發。」

他又說：「廣場舞也好，演唱會也好、COS（角色裝扮）也好，騎車夜行也好，都不妨視為溫和的安全閥通道，社會和政府應予以理性的理解和尊重。」對鄭州的大學生夜騎開封被禁、以及珠海事件後部分廣場舞遭禁，似意有所指。

微信公眾號「胖胖說他不胖」17日刊文，標題是「如果疏導不了老百姓的根源問題，怕是要人吃人了」。針對江蘇宜興的校園殺人案，作者「胖胖」說：「當一個人在社會上感受不到愛與尊重，社會規則和道德約束對他來說也就失去了意義。」

17日，一篇原載於「江蘇師範大學學報（哲學社會科學版）」2019年第6期的舊文也被多個自媒體轉載，文章選取2015至2019年間的20起個體報復社會事件，從中發現一些行為特徵和規律。

文章說，個體報復社會事件的發生並非偶然，要從源頭上消除容易引起此類事件的結構性風險，首先就是要「促進社會公平正義」，深入推進民主法治建設和以就業、醫療、教育、社會保障等為主要內容的民生建設，縮小階層差距。

儘管各方呼籲要促進公平正義、給社會情緒適當宣洩，但江蘇省委書記信長星17日表示，「要全面細緻排查化解各類矛盾風險…要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高見警率、管事率、震懾力。」

而在珠海事件後，當地政府表示要加強對「四無」和「五失」人員全面排查；廣東省委常委會要求全面加強社會面治安防控，並加大警力投放，強化對人員密集場所的巡邏防控。

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