中國打假維權變「造假」維權 吃到頭髮、玻璃勒索商家

示意圖。(取材自上觀新聞)

媒體近日調查發現，在社交平台和短視頻平台以「消費維權」為主題的視頻和帖子都不少，閱讀量和點讚量不低。但隨著「造假打假」現象的出現，部分視頻和帖子其實出自別有用心者，所謂的「打假」維權成了「造假」維權，例如有人說在200份外賣中吃出了頭髮，還有人不惜把碎玻璃含進嘴裡只為惡意索賠，亂象不僅影響企業聲譽，且涉嫌敲詐勒索。

上觀新聞報導，上海靜安區人民法院近期公開一起判例，情侶何某、王某某2023年5月至8月從電商 平台購買不同品牌奶粉，暗中投放異物再拍攝開箱視頻，然後向網購平台和廠商要求退一賠十，多次敲詐得款1.7萬餘元(人民幣，下同，約520美元)。法院一審判決何某2年徒刑，並罰金1萬5000元；王某某1年徒刑，罰金8000元。

報導指出，這不是第一起「受害者」自編自導敲詐商家的案件。今年4月，「4人含碎玻璃渣吃火鍋敲詐被刑拘」曾登上熱搜。4名嫌疑在5個月內連續在北京、承德等地5家海底撈門店多次惡意索賠，涉詐金額1萬餘元。監控錄像顯示，當事人故意將玻璃渣放入調料桶，製造假象。

也有「消費者」故意在監控盲區稱自己吃到了頭髮。上海一家餐飲業說，「碰到這種情況只能認栽」，因為沒有證據證明他造假；賠付是為了息事寧人，如果不賠，「受害者」威脅要把照片視頻傳上網，這意味著商家要花更多力氣來澄清。

企業的困境還能從消費者權益保護委員會披露的數據看出，去年上海索賠投訴量高達24.6萬件，有部分打假人淨化了市場，也有些人成為敲詐者。比如一名「消費者」3年來在近200份外賣中吃到頭髮、鋼絲，每次都索賠；經查屬於「無中生有，敲詐勒索」，最終被判刑7個月。

業內人士對此指出，社交平台的「消費維權帖」，大部分網友會站在「受害人」這邊。