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中俄內訌？俄媒稱殲35不如蘇57 中媒怒轟「吹牛皮」

中國新聞組／北京16日電
俄羅斯傳奇飛行員謝爾蓋-博格丹接受媒體採訪。（視頻截圖）
俄羅斯傳奇飛行員謝爾蓋-博格丹接受媒體採訪。（視頻截圖）

俄羅斯媒體稱，該國第五代匿蹤戰機蘇57E在正於廣東珠海舉行的中國航展中成功拿下首份出口合約，意味著蘇57比中國最先進的殲35隱形戰機還要好。報導一出，大批中國媒體和網民炸鍋，怒批俄羅斯在中國的地盤上「拿到訂單就飄了」、「中國給你們平台賣飛機，喧賓奪主炫耀還踐踏中國」，「吹牛皮不打草稿」、「這種精於算計的俄式小聰明，看不起」。

據法廣報導，俄羅斯蘇57E近日在珠海航展完成首次境外飛行表演，演出「落葉飄」、「空中懸停」等高難度動作，吸引眾多國際買家目光。俄國官媒「塔斯社」11月13日披露，蘇57E已成功與一名神秘買家簽署首份出口合約，標誌著這款俄羅斯航空尖端科技的戰機首次打入國際市場，並高興宣稱，蘇57比中國最先進的殲35戰機還要好。

蘇57表演高難度動作。（視頻截圖）
蘇57表演高難度動作。（視頻截圖）
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這句話惹怒了大批中國媒體和網民，紛紛在網上開酸俄羅斯「拿到訂單就飄了」，「也不看看是誰你們的機會」，「到現在不敢說買家是誰，有貓」，並稱無論外觀和性能，中國的殲35都比蘇57更先進精良。

有中國專家指出，蘇57這款戰機在隱身性能及航電系統上仍與其他同級機型如美國F-35、中國殲35存在差距。特別是其正面雷達反射截面（RCS）值據稱為0.1至1平方米，遠高於F-22殲20 的數值，可能限制蘇57E在高端空戰中的優勢。 

殲35A。（視頻截圖）
殲35A。（視頻截圖）

騰訊網「第一軍情」報導指出，這很明顯是，蘇57先於殲35A拿下訂單後，俄羅斯有點飄了。11月14日，俄羅斯傳奇飛行員謝爾蓋-博格丹在接受媒體採訪時說，蘇57就像鼎盛時期的蘇27，比世界上任何一架飛機都要優越。「塔斯社」轉述時刻意點明，俄試飛員博格丹稱「殲35A不如蘇57」。

而據了解，博格丹在接受媒體採訪時的原話是——在他看來，蘇57從不落後，是未來一代配置絕佳的平台；而他只在航展上看到了殲35A擁有良好的空氣動力學參數，機動性、穩定性和飛控技術並沒有完全展示。就目前所看到的，蘇57要領先中國的殲35A。

言外之意，殲35A在珠海航展上「藏著掖著」。但也不排除俄飛行員錯誤地以為殲35A「亦不過如此」。

殲35A首席專家王永慶此前曾稱，殲35是一個系列，技術成熟度、裝備的可靠性都非常高，更重要的是殲35A具有非凡的兼容性，突出了與其它武器的協調性和兼容性。

由此可見，殲35系列是一款通用型空中平台，而蘇57屬於專注空優的武器平台，兩者不是一個系列的飛機，強行比較沒有太大意義。如果硬要比較，蘇57真正的競爭對手是殲20。在長春航展上，殲20已表演過強大的機動能力了。

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