這也學…模仿李子柒的越南博主也停更3年 網嘲東施效顰

李子柒和被中國網民認為模仿李子柒的越南博主視頻比較，連婆婆都一樣。（視頻截圖）

知名傳統文化短視頻創作者李子柒11月12日強勢歸來，截至11月13日12時，前兩支視頻累計播放量破5億，其中在抖音 平台，李子柒一日漲粉350萬。李子柒正式重回大眾視野的同時，越南 模仿李子柒的博主也剛「回歸」，而這位越南博主也和李子柒一樣停更了三年。讓中國網民紛紛開酸：「她連停更都模仿」，「李子柒不更她沒有素材吧？」，「東施效顰」。

話題「李子柒更新了」、「李子柒回歸」等迅速登頂全網熱搜榜，據不完全數據統計，全網共計213條總榜熱搜。而同時衝上熱搜的還有「越南模仿李子柒的博主也停更三年」話題，截至11月14日中午，閱讀量超過2.1億，引來中國網民關注。

據新浪娛樂報導，越南模仿李子柒的博主居然也停更了三年，前段時間回歸了。此前，這位「越南版李子柒」的一些視頻幾乎等比例復刻李子柒，遭到不少人的反對。

李子柒和越南博主視頻比較。（視頻截圖）

對此，李子柒在接受新華社的專訪中表示，「我的作品是否獨樹一幟不重要，傳統文化的傳承是整個社會參與的結果」。

中國網民們紛紛大讚李子柒的回應「好有格局」，並紛紛開酸這名越南博主：「李子柒不更她沒有素材吧？」，「建議李子柒去東北拍點冬天的片兒，越南想抄都沒得抄」，「她連停更都模仿」，「東施效顰」，「都說模仿了，三年停更也沒法山寨，先打螺絲去，這不一起回歸」，「連婆婆都要抄，我真的是無語了」，「這是一點都沒有自己創作的意思，純靠抄唄」，「其實蠻可悲的，活成李子柒姐姐的影子了」。