維穩優先？珠海案部分遺體遭強制火化 傷者禁探視 外媒採訪受阻

民眾在事發地點體育中心獻花。（美聯社）

珠海體育中心車撞人襲擊案至少35死43傷，13日傳出不僅醫院不允許家屬探視傷者，部分遺體還直接被拉到殯儀館強制火化，引發家屬不滿。外媒記者也批評在現場採訪受阻還被迫刪除拍攝素材，並稱中國官方已展開維穩。輿論多對官方稱因犯案者不滿離婚財產分配說法存疑，並質疑隱瞞實際死亡人數。不過中國外交部仍強調，北京是世界上最安全的國家之一。

廣東省珠海市體育中心11日晚發生樊姓駕駛駕車衝撞事件，有港媒報導，珠海殯儀館附近居民說，12日送來的遺體最多，館外路上排長龍，有的火化了，有的還在等認屍、保險 等流程。有館內協助喪事程序職員說，「現在要開始強制（火化）了」。珠海市殯儀館安保嚴密，進出人員需接受盤查。

死者家屬X小姐表示，有的死者遺體在未告知家屬情况下就被送往殯儀館，亡妹被送到中山五院，但醫院夜晚人手不足，院方不允許家屬見傷者，直到翌日凌晨5時，死者回天乏術時才得以見上一面。一名A小姐也說，當天候診兩三小時，自己與亡妹相見時已在殯儀館，「也許當時（官方）給家屬一個選擇，允許我們轉院，還有希望（救回來）」。

在事發現場遛狗的男子遭警方盤查。（美聯社）

報導引述事發現場目擊者梁先生表示，當時附近有另一群長者跳廣場舞，但疑兇駕車撞開鐵欄後直衝徒步團，駕駛一圈後留在附近。梁先生認為，疑兇應該有明確的襲擊目標。

美國之音報導，輿論認為當局對犯案動機說法疑點重重，且可能隱瞞實際死亡人數。尤其嫌疑人肇事逃逸後在車內自殘仍無法接受警方訊問，警方如何能確定是離婚所引發？且嫌犯2010年與妻子離異，卻等到14年後才犯案？也有網友質疑每次重大事故官方通報死亡人數都是詭異的35人。

公安部黨委（擴大）會議昨在北京召開。會議強調，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，性質極其惡劣；要迅速查明案情，全面收集好、固定好證據，依法嚴懲兇手。

事發現場也發生外媒稱採訪受阻事件，英國廣播公司（BBC）報導，該公司記者麥笛文在事發現場採訪時遭惡意阻撓，有安保人員上前監視，還有一男一女抓住他大叫；日媒TBS記者室谷陽太在社交平台X發帖稱，他在現場採訪時被一群自稱居民包圍後帶到派出所，被迫刪除所有採訪素材。

BBC報導，這次攻擊可能是中國近幾十年來發生在公共場所最致命隨機暴力行為，當局對外媒採取嚴防死守態度，多間中國媒體收到報導禁令。美國之音報導稱，多個平台上與「珠海體育中心」相關話題已被封鎖，當局已展開維穩措施，包括在網路社群中進行輿論引導。