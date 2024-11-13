珠海車撞人／民眾捐血獻花 日使館：日本公民勿大聲說日語

11日深夜，有不少珠海市民通宵排隊捐血。（取材自微博）

一輛汽車11日在中國廣東珠海撞死35人之後，當地民眾11日晚到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者；也有大量珠海市民通宵排隊捐血。此外，日本 駐中國大使館 12日警告日本公民保持高度警覺，不要大聲說日語。

美國之音報導，日本最近對日本公民在中國的安全問題表達了關切，在此之前，一名日本學童今年9月在鄰近城市深圳被人持刀殺害。

日本大使館12日就珠海駕車撞人事件發出安全警示說，日本使館不知道這起事件是否捲入任何日本公民，但是提到中國最近發生了其他襲擊事件。

安全警示說，在中國的日本居民應尊重當地習俗，留心環境，在與中國民眾互動時，注意自己的言行。

他們應當「避免夜間單獨外出」，甚至日間也是如此，避免「大聲說日語」，避免成群大聲喧嘩等挑釁性和吸引注意力的行為。當外出時，他們應當「密切注意周邊情況，在廣場等人群稠密地方保持高度警覺」。

隨著中國在該地區加大軍事能力，日本與美國及其盟友加強安全聯繫，日中關係變得惡化。

今年9月發生的10歲學童被刺死的事件使兩國關係進一步緊張，東京要求北京當局做出解釋並保證日本公民的安全。

近月來，中國發生了一系列的公共場所暴力襲擊事件。今年10月，一名男子在中國大城市上海的一處超市持刀行兇，造成三人死亡，15人受傷。今年7月，警方說，在中部城市長沙，一輛汽車撞入行人，導致八人喪生。

事發後，11日深夜，有市民排隊捐血。《四川觀察》報道指出，珠海中心血站獻血熱線工作人員回應查詢時，確認的確有這樣的事。