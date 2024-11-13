我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

珠海車撞人／民眾捐血獻花 日使館：日本公民勿大聲說日語

中國新聞組／北京13日電
11日深夜，有不少珠海市民通宵排隊捐血。（取材自微博）
11日深夜，有不少珠海市民通宵排隊捐血。（取材自微博）

一輛汽車11日在中國廣東珠海撞死35人之後，當地民眾11日晚到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者；也有大量珠海市民通宵排隊捐血。此外，日本駐中國大使館12日警告日本公民保持高度警覺，不要大聲說日語。

美國之音報導，日本最近對日本公民在中國的安全問題表達了關切，在此之前，一名日本學童今年9月在鄰近城市深圳被人持刀殺害。

日本大使館12日就珠海駕車撞人事件發出安全警示說，日本使館不知道這起事件是否捲入任何日本公民，但是提到中國最近發生了其他襲擊事件。

安全警示說，在中國的日本居民應尊重當地習俗，留心環境，在與中國民眾互動時，注意自己的言行。

他們應當「避免夜間單獨外出」，甚至日間也是如此，避免「大聲說日語」，避免成群大聲喧嘩等挑釁性和吸引注意力的行為。當外出時，他們應當「密切注意周邊情況，在廣場等人群稠密地方保持高度警覺」。

隨著中國在該地區加大軍事能力，日本與美國及其盟友加強安全聯繫，日中關係變得惡化。

今年9月發生的10歲學童被刺死的事件使兩國關係進一步緊張，東京要求北京當局做出解釋並保證日本公民的安全。

近月來，中國發生了一系列的公共場所暴力襲擊事件。今年10月，一名男子在中國大城市上海的一處超市持刀行兇，造成三人死亡，15人受傷。今年7月，警方說，在中部城市長沙，一輛汽車撞入行人，導致八人喪生。

事發後，11日深夜，有市民排隊捐血。《四川觀察》報道指出，珠海中心血站獻血熱線工作人員回應查詢時，確認的確有這樣的事。

日本 大使館

上一則

殲35A航展秀肌肉 高速飛行機尾現馬赫環

下一則

「極其惡劣」珠海越野車衝撞35死43傷 習促嚴懲

延伸閱讀

日本少子、未婚化 2050年32道府縣獨居老人戶逾20%

日本少子、未婚化 2050年32道府縣獨居老人戶逾20%
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光
隨機殺人…越野車闖入珠海體育中心「來回撞」 上百死傷

隨機殺人…越野車闖入珠海體育中心「來回撞」 上百死傷
提振晶片、AI產業拚了 日本政府推650億美元計畫

提振晶片、AI產業拚了 日本政府推650億美元計畫

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光