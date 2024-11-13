珠海車撞人／報復社會案增多 犯嫌多無業 「製造轟動效應」

廣東珠海市體育中心11日晚間發生越野車衝撞人群事件，民眾11日晚到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。(路透)

中國近期接連爆發重大暴力事件，導致許多死傷，社會各界也更加憂心治安問題，尤其是今年以來，「報復社會」的案件似有增多趨勢，相關話題在中國社群媒體 討論度極高。

這些暴力事件中，先前較受關注的是針對外國人的攻擊，包含今年6月在吉林與蘇州各有一起針對美國大學教師及日本 人母子的攻擊事件；9月則有深圳日本男童遇襲身亡案。

至於中國境內襲擊事件，更是傷亡慘重，包含今年除夕山東莒縣特大凶殺案；9月上海沃爾瑪超市的無差別攻擊；同月還有天津副食店老闆購買鼠藥注射到店內食品致多人中毒；10月中在河北邯鄲鄉村一場導致多人死亡的「刑事案件」，乃至於這次珠海市體育中心的慘案。

上述這些案件的作案動機，包含拖欠工資等經濟糾紛、不滿財產分割、被嘲笑單身等，也可能涉及仇外思維，至於嫌犯則有不少是失業或者無業人員。

值得注意的是，駕車衝撞案件今年相當頻密。據整理，涵蓋北京市東城區與朝陽區、山東省東平縣與德州 市、福建省漳州市、江蘇省南通市、廣州市越秀區、湖南省長沙市等多地。除部分是交通原因外，不少也是社會問題，但官方通常僅發布簡短的警情通報，罕有進一步披露。11日珠海慘案死傷公布後，官方疑似在微博平台進行「控評」，部分熱搜詞明顯遭到置換。

關於近年「報復社會」案件增多，華東理工大學學者馬子琪、趙雲亭曾發表研究指出，中國人傳統觀念中的報復遵循的是「冤有頭債有主」，但這些個體侵害行為，行為目的並非針對既存的利益侵害，而是更傾向於製造轟動效應。