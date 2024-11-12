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夜騎開封／黑色幽默？學生喊黨不要慌：只是去吃包子

中國新聞組／北京12日電
中國數千名學生騎自行車前往河南開封，導致鄭州的一條高速公路被堵塞。（視頻截圖）
中國數千名學生騎自行車前往河南開封，導致鄭州的一條高速公路被堵塞。（視頻截圖）

「夜騎開封」上周吸引20萬人參加，除了本地大學生，還有從全國各地趕到的學生、來自各行業的年輕人，車隊連綿數十公里，被形容為有如兩年前「白紙運動」。眼見單純的青春之旅似有演變成政治活動的可能，官方大動作禁騎、禁行、禁止出校。面對官方緊張，有學生在視頻裡唱著「黨啊，親愛的媽媽，我們沒有說您壞話，更不敢把您罵；您不要慌不要怕，我們只是到開封吃吃包子…」展現黑色幽默。

綜合美國之音、法廣報導，「夜騎開封」之所以犯了當局的忌，是因為讓人聯想到2022年四通橋事件引發的「白紙運動」。有人認為，現在青年失業率居高不下，大學生畢業沒出路，畢業即失業的恐怖感讓他們用夜騎的方式來發洩；也因為聚集了太多人潮，牽動當局的敏感神經。

有大學向學生發通知說，河南省教育廳及校方相信，夜騎行動有大量社會人員參與，也有別有用心的反社會人員或者境外敵對人員加入。亦有消息指，當局把學生的舉動定性為「政治運動」，校方更把夜騎行動和「當年香港的暴動」相提並論。

而夜騎現場有許多學生手持五星旗、印有「祖國必須統一，也必然統一」的牌子，並高唱中國國歌，但目擊現場的陳同學認為，表面上學生旨在表達愛國情懷，但實際上，整個氣氛相當「詭異」。他說：「很多人都手拿著（中國）國旗唱著國歌，但他們並沒有面帶自豪，反而大多是目無表情。」

河南邢先生認為，夜騎行動顯然充滿弦外之音，他認為，學生拿著國旗是為了讓共產黨沒有打壓他們的藉口，「這些人太睿智太有智慧了」。

隨著官方出手封禁，山東一名孫姓研究生認為，校方不應走回封閉式管理的回頭路。他說：「學校當年對疫情的管理實際上產生了許多後遺症。每個學生出去必須刷臉，作為學生肯定覺得很不自在。我出去校園為何還要受到這種管控？學校的管理很莫名其妙，沒有根據。」

而在網路上瘋傳一條「夜騎開封」的視頻，裡面一群學生唱著：「黨啊，親愛的媽媽，我們沒有說您壞話，更不敢把您罵；您不要慌不要怕，我們只是到開封吃吃包子，同學們一起說說話…您不要慌不要怕，開封的包子好吃，個頭大，吃完包子我們就返校啦。」展現學生面臨官方打壓的無奈及幽默。

「夜騎開封」的規模已遠勝疫情期間的「白紙運動」，如今在其他省市又出現模仿行為，有...
「夜騎開封」的規模已遠勝疫情期間的「白紙運動」，如今在其他省市又出現模仿行為，有網路意見認為，夜騎帶來的新一波「學潮」開始了。（取材自X平台）

河南 白紙運動 疫情

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