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官禁「夜騎開封」反掀新學潮? 南京、武漢大學生紛效仿

記者陳宥菘／綜合報導
河南鄭州日前掀起大學生夜騎自行車前往鄰近城市開封的熱潮。（取材自X平台）
河南鄭州日前掀起大學生夜騎自行車前往鄰近城市開封的熱潮。（取材自X平台）

河南鄭州大學生為了一口灌湯包而掀起的「夜騎開封」風潮，一度帶動20萬名大學生跟進上路。青年集體行動似碰觸北京敏感神經，官方出手「降溫」，河南多所大學更實施封校，禁止學生隨意外出。然而這場「青春、熱血、說走就走」的夜騎熱潮已透過網路傳遞，引起南京、武漢等多地大學生效仿，紛紛組織跨縣市、跨省市騎行，有網路意見認為，新一波學潮開始了。

來源：YouTube

「夜騎開封」事件源於四名鄭州大學生為了品嘗開封的灌湯包，當地沒有到開封的巴士，坐高鐵又感到奢侈，靈機一動冒出騎共享單車去開封的念頭。消息本月初在網上流傳，隨即成為風潮。開封市加派交警疏導交通，各大景區開放大學生免費入園，企圖接下這潑天流量帶來的富貴。

但部分熱血的大學生夜騎時高舉「自由者無畏」、「自由！我踏馬來辣！」等大旗子，可能觸動北京當局敏感神經，官方從9日起開始出手制止，共享單車平台出手管制，網上輿論風向出現轉變，河南多所大學更祭出封校令，禁止學生自由外出。

面對打壓，鄭州大學生改變策略，決定徒步出遊。大批年輕人走上街，網上有留言說：「車能鎖，路能封，可年輕人的心是鎖不了，封不了的。」

除此之外，這股夜騎風潮更蔓延至其他省市。綜合網上消息，上周末，許多南京大學生騎著共享單車，一路朝著西南方的安徽省馬鞍山前進；成都大學生揪團夜騎至都江堰；武漢大學生夜騎至東湖凌波門；西安大學生夜騎前往咸陽山西，以及北京周邊大學生開始夜騎前往天安門等等。

這波活動未必出現反對北京當局的意見，更多網上影片顯示的是，許多參與者一手高舉「五星旗」與車隊一同前進；大學生在路上也齊聲高唱「義勇軍進行曲」，聲勢浩蕩；亦有參與者高喊：「請黨放心，強國有我」、「中華民族萬歲！中華人民共和國萬歲！」。

然而，「夜騎開封」的規模已遠勝疫情期間的「白紙運動」，如今在其他省市又出現模仿行為。有網路意見認為，夜騎帶來的新一波「學潮」開始了。時政評論員蔡慎坤在X平台發文指出，年輕人能夠組織起來，就足夠讓北京當局緊張了。他分析，大學生夜騎集聚，看似無厘頭的窮遊，背後卻隱藏著更複雜的社會和政治問題。

根據X平台「李老師不是你老師」消息，有參與夜騎的網友投稿表示，這起事件反映的第一件事，是年輕人渴望參與公共活動。「這種自發性的大規模群聚活動是中國極為罕見的，僅僅用跟風來解釋是不足以說服人的」，「這種活動能給大家帶來某種感動，這種感動可能就是國內缺少的公共事件、公共活動的參與」。

「夜騎開封」風潮一度吸引20萬人上路。（取材自微博）
「夜騎開封」風潮一度吸引20萬人上路。（取材自微博）

河南 鄭州 武漢

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