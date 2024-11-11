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「貨車撞勞斯萊斯免賠」是劇本？ 廣州女車主哭喊遭網暴

中國新聞組／北京11日電
事發現場。（取材自極目新聞）
事發現場。（取材自極目新聞）

廣州司機李先生近日駕駛貨車撞上朱女士的勞斯萊斯（Rolls-Royce）豪車，朱女事後以李男養家餬口不易為由，稱不需要李男賠償被讚爆。不過隨著朱女社群帳號事後迅速漲粉突破140萬，有網民扒出疑似她與李男同框的照片，質疑整起事件是刻意炒作。朱女日前在直播中否認擺拍，哭訴自己遭網暴，並稱當時車上有三個小孩，身為母親「不會拿自己小孩的生命來開玩笑」。

極目新聞報導，李先生日前在廣州駕駛貨車掉頭時，撞上朱女士駕駛的勞斯萊斯，但朱女下車後態度冷靜，還與李男達成和解並互相道謝，隨後將過程影片發布到社群平台上，引發大量網民討論，稱讚朱女善心。

事發現場。（取材自極目新聞）
事發現場。（取材自極目新聞）

雙方達成和解。（取材自極目新聞）
雙方達成和解。（取材自極目新聞）

事後，朱女士的社群帳號漲粉至140萬，李先生的社群帳號粉絲也突破了2萬。沒幾天，有網民貼出一張影片截圖，稱李男和朱女曾在2023年12月31日的一場線下活動中同框，引起網民質疑整起車禍根本是劇本擺拍。

貨車司機與勞斯萊斯車主疑曾在活動中同框。（取材自極目新聞）
貨車司機與勞斯萊斯車主疑曾在活動中同框。（取材自極目新聞）

對此，朱女士再度發布影片，否認車禍造假，還稱自己被網暴，「我想說作為一個母親，是不會拿自己小孩的生命來開玩笑的」，她說，當時車上有她的三名小孩還有親姊姊。朱女也在另一部影片中解釋，所謂「同框照」，是她去年參加開業典禮的時候拍的，那個人不是貨車司機。

勞斯萊斯女車主哭訴遭網暴。（取材自極目新聞）
勞斯萊斯女車主哭訴遭網暴。（取材自極目新聞）

李先生事後受訪時表示，車禍當下看到朱女士的小孩從勞斯萊斯下車後，沒有注意來車就準備過馬路，他第一時間護住了孩子們，而朱女對他表示，就是被自己這個行為打動了，沒有要他賠償。

貨車司機在個人社交帳號發視頻，感謝勞斯萊斯車主一家對自己的包容。（取材自極目新聞...
貨車司機在個人社交帳號發視頻，感謝勞斯萊斯車主一家對自己的包容。（取材自極目新聞）

對於有人質疑朱女士借此事博流量的說法，李先生表示，他覺得朱女是個有格局、有大愛的人，他很感恩。「能利用這個事情獲取關注，收獲粉絲，這是人家的本事，我沒得說」。至於有網民建議他趁流量高做直播帶貨，李男表示，想暫時回歸老本行，回工地上拉水泥和黃沙。

李先生的大兒子也表示，父親長年在廣州打工，車禍發生是偶然的，網上稱此事是劇本是謠言。

影音來源：封面新聞

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