中超賀慣被爆淫亂還家暴 扯出年薪1700萬遠遠超過限薪令

賀慣遭女子控訴私生活淫亂，且領有高薪。（取材自澎湃新聞）

中超 聯賽上海海港足球 俱樂部球員賀慣近日陷入桃色風波，一名自稱是其女友的女子發文控告賀慣私生活淫亂，趁自己渾身傷時硬上求歡；事件迅速在社交媒體發酵，不僅揭示中超球員的生活作風問題，更反映出中國足球高薪背後的亂象。

綜合騰訊、網易和搜狐網站的消息，微博 帳號「馬大喵喵喵喵」的女網友點名曾入選國足的賀慣場下私生活淫亂，她不僅PO出雙腿滿是傷痕疑似遭家暴照片，並指控賀慣不顧自己傷勢求歡，「在我渾身是傷的情況下，又是把我睡了一次」、「這就是你作為中國足球運動員的素質？」

她怒控賀慣屢次傷害自己，但每回心軟原諒卻又換來另一次欺騙，讓她怒轟賀慣何德何能，「為何至今仍能獲得1700萬人民幣高薪」。

除了疑似家暴，該女網友繼續爆料，讓「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來」這一句形成廣泛爆發力，瞬間在網路上引發軒然大波，網友紛紛指責和同情，事情的真相和未來發展成為了關注的焦點。

一天後，該女子再次發微博，這次曝光自己和賀慣母親的短信截圖，不過，女子已被賀慣母親拉黑，短信顯示發送失敗。該女子直接曝光賀慣母親的手機號，沒有打碼。

據本報系聯合報報導，賀慣「母女丼」疑雲爆發後，瞬間引起網友熱議，但事件男女主角卻消失，不僅「馬大喵喵喵喵」刪文，賀慣也關閉自己的微博帳號。

這名女子不僅控訴賀慣的情感行為，還直接曝光賀慣的年薪──1700萬人民幣，這個數字遠遠超出了中國足協對國內球員的薪資限制。

根據中國足協的規定，國內球員的最高年薪為稅前500萬人民幣，且必須是國腳，賀慣雖然曾入選國家集訓隊，但從未真正進入國家隊的大名單。因此，他獲得如此高薪引發了外界對中國足協限薪令執行力度及其有效性的質疑。

無獨有偶，五年前，前上港隊門將孫樂被自己妻子爆出出軌同一小區女鄰居，上港隊每次打客場時，該女子都和孫樂入住同一家酒店，二人還一起回孫樂老家度假。孫樂受到此事影響離開上港隊，之後又多次轉會。

自媒體評論指出，賀慣的桃色風波不僅揭示中超球員的生活作風，更多反映出中國足球高薪背後的亂象；如何落實限薪令，如何監管球員的行為，提升球員素養，這些都是值得深思的問題。