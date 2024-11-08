浙江一景區驚見「小弟弟」水龍頭 網友：男性生殖崇拜？

被網友指稱的「不雅」水龍頭。（取材自大河報）

有遊客在網上爆料稱，近日在浙江花溪風景區發現，景區內一處水龍頭的形狀酷似「男性生殖器」，出水時猶如男性小便，引發熱議。有網友認為此舉是對男性的不尊重，有人認為是在侮辱女性，也有人認為太過大驚小怪，「吃飽了撐的，有種去舉報首都機場裸女圖」。對此，景區方面致歉，並表示已經拆除不雅水龍頭。

據九派新聞報導，11月6日，有遊客稱在浙江省金華市磐安縣花溪風景區發現，一處水龍頭形狀不雅觀，該遊客將視頻發到了社交平台，引來不少網友關注和點評。有人稱：「來個女生探討一下，遇到這種裝置是否會覺得是對女性的一種侮辱？」也有人表示「太不尊重男性了」。

由於網傳視頻後來被打上馬賽克，引來不少網友不滿：「一個水龍頭都要打上馬賽克？」，「什麼也看不見啊」，「又開始破四舊了？」，「打碼這麼嚴重，還看個啥，索性沒有圖片視頻，只有文字就算了」；有網友認為「難道是在搞男性生殖器崇拜？」。

也有不少網友對爆料者不以為然：「舉報的都是沙雕」，「一邊號召生小孩，一邊連個水龍頭都要打碼，真是魔幻」，「國外還有全裸體。觀念問題」。

花溪風景區工作人員先是表示，之前也接到過類似的舉報，景區已經進行過整改了，但不知道為什麼還有人反映這個情況。至於此前整改的具體時間，工作人員未正面答覆，僅說「應該不是今年了，我記得是有點早了」。

隨後，11月7日，浙江省金華市花溪景區發布情況說明表示，針對媒體報導的不雅水龍頭一事，景區已組織人員第一時間拆除。景區對由此引發的不良影響深表歉意，下一步將舉一反三抓好整改，進一步加強管理。

公開資料顯示，花溪風景區以「涉千米平板長溪，賞億年火山奇觀」為主要特色。「雙瀑爭潭」在平板長溪深處，為花溪和栗樹溪相交匯合，溪水注入深潭，形成交叉的兩個飛瀑，落差10余米，水豐季節則二瀑合一，傾瀉而下，汩汩有聲，氣勢壯觀。溪旁分布著較多的國家二級珍稀瀕危植物浙江七子花和香果樹，花艷果美。