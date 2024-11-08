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老公真是絆腳石…妻11元拍到海景房 丈夫以為詐騙掛電話

中國新聞組／北京8日電
海景房所在位置。（取材自微博）
海景房所在位置。（取材自微博）

山東一名女子昨天在某平台上以11元（人民幣，下同）的價格拍得一套位於山東省威海市的海景房，平台官方聯繫時被女子的丈夫接到電話，丈夫以為是詐騙電話，回了一句「再見」就掛斷電話，直到平台再次聯繫女子並確認活動真實有效，女子才激動地表示自己以不到一杯咖啡的價格買到海景房。網友們紛紛表示羨慕，也有人開酸：「老公就是致富路上的絆腳石」。

綜合報導，這名女子稱，她日前在某拍賣網站上看到威海一海景房競標公告，就隨手出了價，成交了之後她也沒看，平台先是以電話聯繫她老公說拍到了「11元海景房」，她老公不相信有這麼便宜的房，認為是詐騙電話，當下就一句「再見」把電話掛了。

隨後平台又再打了一次電話，這次是女子本人接到，經平台確認活動真實有效，女子應該按流程辦理相應手續，她才知道自己竟然以11元的價格拍到了一套海景房，42平方。天下掉下這麼好的事，讓她樂不可支。

海景房競拍公告。（取材自微博）
海景房競拍公告。（取材自微博）

她說，自己原本以為這競拍有「內定」，所以只是隨手拍了就沒多注意，沒想到自己真成了幸運兒；丈夫接到電話時以為是詐騙電話才掛斷的，現在都很開心，覺得11元能買到一套房，簡直做夢一樣，並說自己本來就打算在威海買一套海景房。

海景房所在位置。（取材自微博）
海景房所在位置。（取材自微博）

網友們紛紛表示羨慕女子用不到一杯咖啡的價格就買到海景房，42平還是兩房一廳， 「這也太爽了吧」。也有網友看衰稱，現在的房子真的是白菜價了嗎？這麼好的房子連成本都不夠，這房子肯定有問題，要不就是欠著幾十年的物業費，要不就是房子抵押出去了；或是買了以後要交物業費，水電，供暖費等等。還有人建議她轉賣。

據報導，女子所抽中的房屋位在威海市銀灘旁邊，總戶數1366戶，每戶的平均成交價約在26萬元，如今女子以11元的驚人價格得標，卻險被老公拒收，不少網友開酸：「老公就是致富路上的絆腳石」。

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