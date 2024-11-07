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太愛美？24小時動6手術 廣西女猝逝 家屬獲賠59萬元

中國新聞組╱綜合報導
柳女士在接受整容手術後，因為肺動脈栓塞不幸離世。(取材自央視)
柳女士在接受整容手術後，因為肺動脈栓塞不幸離世。(取材自央視)

太愛美小心出人命？來自廣西壯族自治區貴港市的柳女士，2020年在南寧市一間診所接受多項整容手術，短短24小時內就動了包括雙眼皮、隆鼻以及抽脂填充在內的六項手術，不料在出院當天，柳女士走到電梯口突然暈倒，因肺動脈栓塞離世；家屬因此告上法庭，法院判該門診公司應賠償柳女士的親屬59萬多元。

CCTV今日說法報導，經南寧市江南區衛生監督所與警方調查，涉案的門診部所屬的綜合門診有限公司，在案發的四個月前通過審批，增設醫療美容科，另外，幫柳女士手術的兩名醫生，也是在事發前幾天完成備案，被允許執業，柳女士整容手術的抽脂量也並未超過醫療標準。

事發後，衛生監督所組織雙方進行調解，但沒有達成一致。柳女士的家屬將做整容手術的綜合門診有限公司，起訴到廣西壯族自治區南寧市江南區人民法院，要求賠償總額約118萬元。

2021年1月13日，柳女士的家屬委託鑑定中心進行屍檢，該鑑定意見為，柳女士符合抽脂術後肺動脈栓塞導致急性呼吸循環衰竭而死亡。

但綜合門診有限公司提出，柳女士應對整形可能導致的後果承擔預判義務，僅憑這份鑑定意見，並不能說明診療行為有過錯及過錯大小，認為綜合門診有限公司不應該承擔賠償責任。

2021年5月，法院一審判決，綜合門診有限公司對柳女士的死亡負全部賠償責任，共賠償柳女士的丈夫及孩子100多萬元。2023年6月，案件重審時，被告綜合門診有限公司要求追加參加搶救的兩家醫院作為共同被告參加訴訟，兩家醫院方都對柳女士的手術提出諸多質疑。

據報導，法院委託鑑定機構對綜合門診有限公司的診療行為是否存在過錯，結論是，診療機構在進行診療的過程中沒有對患者進行靜脈血栓栓塞症的風險評估，認為診療行為存在一定的過錯，與患者的死亡存在因果關係。

2023年8月，廣西壯族自治區南寧市江南區人民法院重審判決，綜合門診有限公司應賠償柳女士的親屬59萬多元。

柳女士出院時暈倒。(取材自央視)
柳女士出院時暈倒。(取材自央視)

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