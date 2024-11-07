中國國安部：國家機關前員工竊密判死 連累同事坐牢

境外間諜盯上國家機關核心涉密人員；示意圖。（取材自央視）

中國國家安全部6日在微信 公眾號發文，指出近年境外間諜 情報機關有針對性地策反發展中方重要涉密單位人員，非法搜集竊取中國國家祕密。一名曾是某國家機關核心涉密人員的張某，在離職後成為拉攏策反目標，最終因向境外間諜情報機關提供了大量絕密級祕密而被判死刑。

而未有防備且將國家祕密托出的同事朱某，則被依法判處有期徒刑六年。

案情表示，境外間諜人員李某某，得知張某手握大量涉密文件後，主動邀請張某到境外當面交易。張某當時顧慮未過「脫密期」而未立即答應，但在對方「安排旅遊」、「體驗異國風情」等理由下漸漸卸下防備，未向原單位審批報備就私自出境前往A國與對方見面。

不過見面後對方態度大轉變，不僅直接扣下張某攜帶的USB和所有個人物品，還以「終身監禁」等威脅恐嚇張某，限制人身自由，迫使簽下「合作協議」。

張某唯有按要求履行「合作」，並在接受對方的培訓後，成為境外間諜情報機關的竊密黑手，並多次向仍在原單位任職、關係要好的同事朱某刺探國家祕密。

朱某面對張某的「噓寒問暖」和「熱情款待」而未有過多防備，將工作上接觸到的國家祕密、涉密會議內容等和盤托出。

經國安機關調查，張某向境外間諜情報機關提供大量絕密級、機密級國家祕密，嚴重危害國家安全，最終被依法判處死刑，剝奪政治權利終身並處沒收個人全部財產；朱某被依法判處有期徒刑六年。