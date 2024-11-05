「教授強姦女學生、人渣」傳單撒滿街 廣西大學作出回應

廣西街頭出現控訴大學教授強姦女學生的傳單。(取材自澎湃新聞)

廣西南寧市街頭日前出現散落一地的傳單，指控廣西大學一名教授「強姦女學生、人渣敗類」，引起當地居民與網民熱議。廣西大學校方表示已對此展開調查，被指控的教授也已報警。由於目前指控薄弱，也沒有什麼證據出現，許多網民紛紛質疑真實性，「是不是又要反轉」？

綜合百姓關注、澎湃新聞報導，粉紅色底黑字的傳單日前散落在廣西大學所在的南寧市一處人行道上，每一張上面都寫了「廣西大學教授 強姦女學生 人渣敗類」的字眼。據了解，被指控性侵女學生的是廣西大學生命科學與技術學院芋姓副院長。

廣西大學表示，對此事高度重視，並成立工作組進行核實；目前涉事教職工「芋某某」已經以其遭到「造謠誹謗」為由向公安機關報案，校方將積極配合公安機關開展調查工作，芋某某則已經沒到學院上班了。

事情傳開後，許多網民懷疑傳單指控的真實性，紛紛留言「這種事兒肯定有一個在撒謊」、「強姦不報案，印傳單？」、「造謠成本好低」、「連個前因後果都不寫，這就有點抽象了」、「如果有證據不報警是想幹嘛？」、「報警挺好，總有一方要坐牢」、「兩個人是什麽關係？是師生、校友還是同事？」、「讓子彈飛」。