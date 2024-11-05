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江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

中國新聞組／北京5日電
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西樂平一名7歲女童在自家大樓搭電梯時，遭到一名14歲少年強行抱住猥褻，過程長達兩分鐘，直到少年將女童抱出電梯時才被路人發現。受害女童家長控訴，施暴的少年因為未成年，「不到24小時就放出來了」，且少年的父母也不聞不問。許多網民也相當不滿，「未成年就可以為所欲為了嗎？」

小女孩被男孩捂住嘴後掙扎後倒地。(取材自大風新聞)
小女孩被男孩捂住嘴後掙扎後倒地。(取材自大風新聞)

潮新聞報導，根據監視器畫面，7歲女童日前晚間在住家的大樓搭乘電梯，她站在電梯裡靠近門口的地方，14歲少年則在後方。期間，少年曾試圖觸碰女童的背部，當電梯門打開時，少年卻突然衝上前抱住正要走出電梯的女童，並摀住女童嘴巴。女童掙扎倒地後，少年持續壓住女童，並將電梯按往一樓。

電梯到達後，少年將女童抱出電梯，過程大約持續了兩分鐘，直到被路人發現，少年才放開女童，並逃離現場。

影音來源：藍新聞

女童的母親李女士表示，他們不認識該少年，只知道他是同小區住戶，但不住同一棟樓。李女還說，女兒事後做了惡夢，不敢去學校。李女士還稱，「施暴者沒有24小時就放出來了，父母那邊不作為」，並表示已準備提告。

對此，江西省樂平市公安局表示，接獲報案幾個小時後，就將涉案的劉姓少年傳喚至公安機關接受調查；根據相關規定，劉姓少年的行為構成猥褻他人，警方已依法對其作出行政拘留處罰。

浙江倫和律師事務所王逸蕓律師說，依據中國刑法，14歲以上、不滿16歲的青少年在犯下部分重大的罪行時仍須負起刑事責任，但這其中不包括猥褻行為。王逸蕓表示，雖然本案中不能追究該未成年人的刑事責任，但可能其監護人要承擔民事賠償責任。

許多網民對這樣的結果表示不滿，「未滿14歲就可以為所欲為了嗎？希望法律能完善」、「未滿14歲也要負刑事責任，不然犯罪會開始低齡化」、「現在的孩子發育成熟早，14歲已經都懂法了，再加網看，手機上有黃色的東西，男女之事早就懂了」。

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