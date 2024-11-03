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鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

中國新聞組／綜合報導
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

中國徐州的「鐵鍊女」事件震驚各界，最近傳出類似案件。湖南常德女子張玲（化名）因不願家人安排她的人生，2010年請50歲男子鍾鵬幫她到長沙找工作，沒想到被鍾鵬關進他鄉下家裡5年，期間鍾鵬多次性侵她，稱抓她就是要讓她幫自己生兒子。張玲後來生下一女，幾次試圖逃走未果，長年的囚禁讓她身體變差甚至出現幻覺，後來在好心人士幫忙下才與家人團聚，鍾鵬被依強姦罪判15年徒刑。

新京報報導，張玲大學畢業後，按照家人安排回到常德工作。父母擔心她搞傳銷，十幾個親戚們把她堵在房間裡，強迫她看反傳銷影片。張玲想解釋，但沒人聽、沒人信。一個強烈的念頭襲來——「我要離開這裡。」

她找到了50歲的鍾鵬--當時的男朋友介紹認識的「路子很廣」的中年男人，對方告訴她，自己在長沙有人脈，可以給她介紹一份高薪工作。2010年1月22日，張玲搭上了去桃源縣漆河鎮的汽車，她跟著鍾鵬上了二樓，再沒出來。

事發當天，鍾鵬把張玲鎖在小房間，搶走了她的包和手機，第一晚就強行與她發生了性關係，每隔一周，侵犯就會發生一次。她想逃，但屋子唯一的窗戶被封得嚴嚴實實。在這間「牢房」裡，張玲從的希望被消磨殆盡，她的視力也愈來愈差，甚至出現了幻覺。

後來，張玲意外發現自己成了母親。懷孕時鍾鵬告訴她，如果生下一個男孩就放她走。鍾鵬當時只有一個20多歲的女兒，他曾向張玲透露「把你搞來就是為了要個兒子」。

2010年10月的一天夜裡，鍾鵬把就要臨盆的她拖進了一間四面漏風的木板房，找來一個老太太接生。她摟了一下小貓似的女兒，鍾鵬沒放走她。往後的日子，張玲也沒做過一天「母親」，被囚禁的四年多裡，只見到女兒一次。

2014年一個下午，鍾鵬的大女兒罕見地放張玲下樓打掃院子，她想逃走，可長期的封閉讓她連路都不會走，雙腿不受控制地顫抖，要扶牆才能下去。她被鍾鵬的女婿魯寧撞見，他問妻子這是誰。在這之後，鍾鵬便開始轉移張玲。

大概一周後，鍾鵬把身分證還給張玲，把她暫交給了63歲「廟主」薛丹，稱張玲是香客。薛丹不忍心看著她被鍾鵬接走，交涉後，鍾鵬提出如果「借錢」給自己，就可以讓張玲多留幾日。薛丹讓張玲報警、找家人，張玲卻直搖頭，接近5年的經歷讓她很難再去信任別人。

一天晚上，她終於向薛丹開了口，告訴了對方自己曾經的非人遭遇。兩人「眼淚嘩嘩流」，後來薛丹借了五、六千元陸續送給鍾鵬，算是留住了這位「香客」，對方也很少再來過。2018年，她和薛丹的大兒子成為夫妻，有了兒子。

今年4月，「失蹤人口」37歲的張玲到鎮上派出所給兒子辦戶口，警方為離家14年的她找到家人。第二天，張玲家人趕到桃源縣當地派出所「認親」，兩個人抱著大哭。

桃源縣婦聯正在幫助張玲尋找工作機會，教育局則安排了張玲的女兒轉學到熱市鎮，並和婦聯一起給女孩做了心理疏導，讓她慢慢接受真相，回到母親身邊生活。收到判決書的當天，張玲帶女兒去派出所改名字，不再姓「鍾」，隨了丈夫的姓。她相信，這會是個新的開始。

張玲的父母還保存著她的照片，她失蹤的那幾年，母親總會拿出來看看。(取材自新京報)
張玲的父母還保存著她的照片，她失蹤的那幾年，母親總會拿出來看看。(取材自新京報)

教育局

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