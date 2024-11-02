河南救護車司機販嬰 勾結產科醫生 還出具出生證供落戶

寧陵縣中醫院出生證辦理窗口外的公示欄寫明，出生醫學證明是法定醫學證明，是申報戶籍的法律憑證。（取材自新京報）

打拐志願者「上官正義」反映，河南 省商丘市寧陵縣人民醫院120(救護車)王姓司機，勾結醫院產科原工作人員販賣嬰兒。寧陵縣人民醫院稱，王姓係外聘人員，經查，醫院正式員工不存在參與介紹、販賣嬰兒的問題，目前，公安機關已對王姓等4名涉案人員採取刑事強制措施。

南國今報報導，上官正義稱，根據他掌握的情況，2011年至2022年間，共有5名女嬰經王姓司機介紹被販賣給他人，而且這些女嬰都在當地的醫療機構都在當地醫院拿到出生證明，洗白了身分並用於落戶。

一名經王姓司機介紹於2012年收養女嬰的女子稱，遺棄女嬰的人是一名未出嫁的女孩，當時自己給了對方一些錢作為補償，但已記不清具體數額；領養後，她通過關係辦理了出生醫學證明，在當地為女嬰落了戶。

據報導，另一名據稱經王姓司機介紹、於2022年收養女嬰的張又花（化名）稱，女兒是自己剖宮產所生，非通過他人抱養。但據寧陵縣公安局確認，張又花的女兒與她並無血緣關係。寧陵縣中醫院婦產科有張又花的住院、剖宮產、術後護理的完整記錄，最終該院也據此信息為她發放了正式的出生醫學證明。

報導指出，女兒並非親生，為何能辦理出生醫學證明？而寧陵縣中醫院又為何出現張又花完整的住院記錄？寧陵縣衛健委相關負責人表示，已針對相關人員涉嫌偽造病歷、發放出生醫學證明的問題介入調查。

寧陵縣衛健委人員稱此事正調查中，刑警已經介入；寧陵縣人民醫院急診科一名工作人員說，上周還見到王姓司機濤在上班，但他已多日沒來上班。