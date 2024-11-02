我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

賀錦麗獨家投書世報：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

登山客闖杭州別墅泳池洗鞋 主辦方：賣菜刀要考慮刀會傷人？

中國新聞組／北京2日電
監控顯示，不少登山者擅自闖入別墅，並在露天泳池內洗鞋。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
監控顯示，不少登山者擅自闖入別墅，並在露天泳池內洗鞋。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

一名杭州市民在社交平台發帖吐槽，稱自己位於杭州龍塢的直播拍攝基地日前被數十名陌生人擅自闖入，並在別墅戶外露天泳池清洗滿是泥濘的運動鞋、登山杖等，導致泳池汙濁不堪，部分草地損毀嚴重，太陽傘被折斷，引發網友關注。經證實，這些人都是杭州西山登山大會的參賽者。

上游新聞報導，當事人陳先生（化名）表示，「開業到現在最無語的時刻。早上開門還好好的場地，中午出門一趟變成了垃圾場。回看監控，在泳池裡洗鞋的、洗裝備的，草坪踩得一塌糊塗。請問主辦方遊俠客體育，既然是大規模的人員活動，為什麼沒有預先做路線的方案？還反問（我們）沒有設置圍欄。」

有網友在評論區分享了主辦方「遊俠客體育」的回覆，「選手個人行為，請勿上升至主辦方。買菜刀的把刀賣出去，有人用刀傷人，還要怪賣菜刀的沒有考慮到刀會傷人嗎？」

據報導，主辦方的回應，令當事人和不少網友都覺得非常離譜，「這個態度真的不友好」、「主辦方的解釋完全是避重就輕」…不少網友還湧入「遊俠客體育」官方帳號評論區內留言嘲諷，並在社交平台曬出當天參賽照片的登山者質疑：「你去泳池洗鞋了嗎？」

陳先生表示，「我們一開始只是用基地帳號吐槽了這個事。後來看到他們回覆的評論，以及賣菜刀買菜刀的那些話，讓人非常氣憤，把我激怒了。因為你是主辦方嘛，你肯定要管這些事情。」

報導指出，陳先生說：「後來，主辦方工作人員多次打電話聯繫我們，表示願意賠償人民幣1萬元（約1404美元），但希望我們能刪除視頻。我說視頻肯定刪不了，這個錢大不了自己承擔了。我們就想要他們一個態度，但他們至今一個公開道歉都沒有。」

基地草坪也被踩毀一大片。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
基地草坪也被踩毀一大片。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

上一則

重慶紙片橋長245米、掛300米高空 俄媒認證「最恐怖索橋」

延伸閱讀

英王查理斷銀根 安德魯親王每年百萬英鎊津貼被砍

英王查理斷銀根 安德魯親王每年百萬英鎊津貼被砍
延禧攻略「最美妃子」看瘋馬秀被禁言 過1年終於解禁

延禧攻略「最美妃子」看瘋馬秀被禁言 過1年終於解禁
海濱豪宅1.08億上市 若交易成功 將成聖地牙哥最貴房屋

海濱豪宅1.08億上市 若交易成功 將成聖地牙哥最貴房屋
燒烤架有鳥屍 CDC點名10艘「最骯髒遊輪」

燒烤架有鳥屍 CDC點名10艘「最骯髒遊輪」

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
愈來愈多中國人，透過馬來西亞的「第二家園計畫」在馬來西亞置產、長住，甚至讓孩子在當地就學。圖為2024鄭州國際商品交易會上的馬來西亞展區。(中新社)

愈來愈多中國人移居馬來西亞 當地華人怎麼看？

2024-10-27 02:17

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
聯航班機上揍熟睡聾啞乘客1分鐘、鮮血四濺 男子被空服員乘客制伏

聯航班機上揍熟睡聾啞乘客1分鐘、鮮血四濺 男子被空服員乘客制伏
調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬

調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬