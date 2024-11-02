登山客闖杭州別墅泳池洗鞋 主辦方：賣菜刀要考慮刀會傷人？

監控顯示，不少登山者擅自闖入別墅，並在露天泳池內洗鞋。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

一名杭州市民在社交平台發帖吐槽，稱自己位於杭州龍塢的直播拍攝基地日前被數十名陌生人擅自闖入，並在別墅戶外露天泳池清洗滿是泥濘的運動鞋、登山杖等，導致泳池汙濁不堪，部分草地損毀嚴重，太陽傘被折斷，引發網友關注。經證實，這些人都是杭州西山登山大會的參賽者。

上游新聞報導，當事人陳先生（化名）表示，「開業到現在最無語的時刻。早上開門還好好的場地，中午出門一趟變成了垃圾場。回看監控，在泳池裡洗鞋的、洗裝備的，草坪踩得一塌糊塗。請問主辦方遊俠客體育，既然是大規模的人員活動，為什麼沒有預先做路線的方案？還反問（我們）沒有設置圍欄。」

有網友在評論區分享了主辦方「遊俠客體育」的回覆，「選手個人行為，請勿上升至主辦方。買菜刀的把刀賣出去，有人用刀傷人，還要怪賣菜刀的沒有考慮到刀會傷人嗎？」

據報導，主辦方的回應，令當事人和不少網友都覺得非常離譜，「這個態度真的不友好」、「主辦方的解釋完全是避重就輕」…不少網友還湧入「遊俠客體育」官方帳號評論區內留言嘲諷，並在社交平台曬出當天參賽照片的登山者質疑：「你去泳池洗鞋了嗎？」

陳先生表示，「我們一開始只是用基地帳號吐槽了這個事。後來看到他們回覆的評論，以及賣菜刀買菜刀的那些話，讓人非常氣憤，把我激怒了。因為你是主辦方嘛，你肯定要管這些事情。」

報導指出，陳先生說：「後來，主辦方工作人員多次打電話聯繫我們，表示願意賠償人民幣1萬元（約1404美元），但希望我們能刪除視頻。我說視頻肯定刪不了，這個錢大不了自己承擔了。我們就想要他們一個態度，但他們至今一個公開道歉都沒有。」