和兩女發生性關係後..中國留學生下殺手 還劫財
一名中國留學生近兩年前在澳洲連續殺害兩名女性的案情細節近日被披露。據報導，被周兩名女性是中國和南韓的性工作者，這名有賭癮的中國留學生在與二人先後交易並發生性關係後，不僅對二人實施暴力襲擊、劫財，還「嚴重搖晃」受害者並毆打、勒死被害者。不過因他與檢察官達成承認過失殺人罪指控的協議，其所面臨的刑期將顯著減少。
據南方都市報引述多家外媒報導，2022年12月底，24歲的中國籍男子林某在不到24小時內於墨爾本接連殺害兩名分別來自中國和南韓的性工作者。近日，此案細節在澳洲維多利亞州最高法院舉行的一場聽證會上得以披露。
據了解，林某當時前往被害者公寓，在與對方發生性關係後對其實施暴力襲擊，並偷走現金、銀行卡、手機等財物。中國女子遭毆打後被勒死，南韓女子因發現時屍體腐爛嚴重無法確認死因。林某還用兩名女性的銀行卡支付了自己的電話帳單，並試圖償還其體育博彩帳戶的債務。
據悉，在當地時間10月28日的聽證會上，林某承認自己與中國女子發生爭吵並施以暴力，並稱「我實施了搶劫，但我沒有殺她，當時我就是這麼想的」。
林某未在聽證會現場說明殺害南韓女子的細節，但其辯護律師斯莫伍德表示林某承認「嚴重搖晃」該女子，並指林某長期因跛腳被同學嘲笑，在中國時就已染上賭癮，且其語言能力有限，沒有穩定的伴侶關係，因而在澳洲常依賴性工作者作為情感出口。
據披露，林某原本面臨謀殺罪的審判，但因其於今年7月與檢察官達成承認過失殺人罪指控的協議，對其謀殺罪指控被撤銷，其所面臨的刑期也將顯著減少。此案將在未來兩周內進行判決。
上一則
孫女給去世4年姥爺手機發短信「來夢裡看看我吧」 竟收到回覆
下一則
FB留言