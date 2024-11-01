和兩女發生性關係後..中國留學生下殺手 還劫財

林某（白衣蒙頭上銙者）將在兩周內接受判決。（取材自南方都市報）

一名中國留學生 近兩年前在澳洲 連續殺害兩名女性的案情細節近日被披露。據報導，被周兩名女性是中國和南韓 的性工作者，這名有賭癮的中國留學生在與二人先後交易並發生性關係後，不僅對二人實施暴力襲擊、劫財，還「嚴重搖晃」受害者並毆打、勒死被害者。不過因他與檢察官達成承認過失殺人罪指控的協議，其所面臨的刑期將顯著減少。

據南方都市報引述多家外媒報導，2022年12月底，24歲的中國籍男子林某在不到24小時內於墨爾本接連殺害兩名分別來自中國和南韓的性工作者。近日，此案細節在澳洲維多利亞州最高法院舉行的一場聽證會上得以披露。

據了解，林某當時前往被害者公寓，在與對方發生性關係後對其實施暴力襲擊，並偷走現金、銀行卡、手機等財物。中國女子遭毆打後被勒死，南韓女子因發現時屍體腐爛嚴重無法確認死因。林某還用兩名女性的銀行卡支付了自己的電話帳單，並試圖償還其體育博彩帳戶的債務。

據悉，在當地時間10月28日的聽證會上，林某承認自己與中國女子發生爭吵並施以暴力，並稱「我實施了搶劫，但我沒有殺她，當時我就是這麼想的」。

林某未在聽證會現場說明殺害南韓女子的細節，但其辯護律師斯莫伍德表示林某承認「嚴重搖晃」該女子，並指林某長期因跛腳被同學嘲笑，在中國時就已染上賭癮，且其語言能力有限，沒有穩定的伴侶關係，因而在澳洲常依賴性工作者作為情感出口。

據披露，林某原本面臨謀殺罪的審判，但因其於今年7月與檢察官達成承認過失殺人罪指控的協議，對其謀殺罪指控被撤銷，其所面臨的刑期也將顯著減少。此案將在未來兩周內進行判決。