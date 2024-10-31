「失孤」原型 2人販終審仍1死緩1無期 郭剛堂誓言續抗爭
電影「失孤」原型郭剛堂兒子被拐案，做出終審判決：二審法院駁回上訴，維持原判；涉拐賣兒童罪的呼富吉判死緩、唐立霞判處無期徒刑。郭剛堂表示，他在一審時問唐立霞「知道我受的苦嗎」，唐立霞竟回答「給你添麻煩了」；他認為人販子是惡魔，他等了20多年，對終審判決不滿意，會繼續找尋更多拐賣兒童，讓人販們被判死。
綜合央視、紅星新聞報導，1997年9月21日，郭剛堂年僅兩歲半的兒子被人拐走，郭剛堂便踏上了24年尋子之路，騎著摩托車走遍了大半個中國；2015年，電影「失孤」上映，以郭剛堂為原型的電影主人公尋子故事引發社會廣泛關注；公安部組織專家運用最新比對查找手段，在2021年6月成功找回郭新振，失孤24年家庭再次團聚。
2023年12月27日，聊城市中級人民法院對該案作出一審判決：以拐賣兒童罪判處被告人呼富吉死刑，緩期二年執行（在中國，鮮有判處死緩在2年以後執行死刑的案例）；以拐賣兒童罪判處被告人唐立霞無期徒刑。兩名被告均上訴。
郭剛堂不滿二審判決維持原判，表示不會就此停止，將再做出下一步的舉措，「我相信通過大家的努力，能夠查找出『呼富吉們』，讓他們和拐賣17童的余華英一樣，直接判處死刑。」
郭剛堂還說：「不管呼富吉的結果如何都不重要，重要的是讓大家看到這些喪心病狂的人販子一次又一次把黑手伸向孩子們時，他們是無所忌憚的…這個人間惡魔他有怕的東西，只有把人販子的黑手真正關到籠子裡，他那個手才不能伸出來，伸出來就給他剁掉。」
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