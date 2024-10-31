「失孤」原型 2人販終審仍1死緩1無期 郭剛堂誓言續抗爭

郭剛堂展示他曾經插在摩托車上的尋人旗子。（取材自新京報）

電影「失孤」原型郭剛堂兒子被拐案，做出終審判決：二審法院駁回上訴，維持原判；涉拐賣兒童罪的呼富吉判死緩、唐立霞判處無期徒刑。郭剛堂表示，他在一審時問唐立霞「知道我受的苦嗎」，唐立霞竟回答「給你添麻煩了」；他認為人販子是惡魔，他等了20多年，對終審判決不滿意，會繼續找尋更多拐賣兒童，讓人販們被判死。

綜合央視、紅星新聞報導，1997年9月21日，郭剛堂年僅兩歲半的兒子被人拐走，郭剛堂便踏上了24年尋子之路，騎著摩托車走遍了大半個中國；2015年，電影「失孤」上映，以郭剛堂為原型的電影主人公尋子故事引發社會廣泛關注；公安部組織專家運用最新比對查找手段，在2021年6月成功找回郭新振，失孤24年家庭再次團聚。

2023年12月27日，聊城市中級人民法院對該案作出一審判決：以拐賣兒童罪判處被告人呼富吉死刑，緩期二年執行（在中國，鮮有判處死緩在2年以後執行死刑的案例）；以拐賣兒童罪判處被告人唐立霞無期徒刑。兩名被告均上訴。

郭剛堂不滿二審判決維持原判，表示不會就此停止，將再做出下一步的舉措，「我相信通過大家的努力，能夠查找出『呼富吉們』，讓他們和拐賣17童的余華英一樣，直接判處死刑。」