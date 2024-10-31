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開封12歲女400斤 沒錢就醫靠呼吸器 網：不是脫貧了？

中國新聞組／北京31日電
女孩目前只能靠呼吸器維持呼吸。（視頻截圖）
女孩目前只能靠呼吸器維持呼吸。（視頻截圖）

近日，鄭州大學附屬鄭州中心醫院接到緊急求助，開封蘭考一名年僅12歲女孩因極度肥胖導致心臟衰竭，已危及生命。該女孩身高僅1.5米，但體重已高達400斤（200公斤），長期的嚴重肥胖使其心臟負擔過重，目前在家中靠呼吸機生活。家人已緊急將送醫進行手術保命，由於父母常年務農打工，積蓄不多，父親已決定賣掉老家的房子給女兒看病。

據大象新聞報導，這名12歲女孩如今已難以行走，平日只能依靠呼吸機在家中維持基本生活，身體上也有多處傷痕，睡眠時還會因內臟受到壓迫，發生艱難喘息聲，隨時有生命危險。為挽救孩子的生命，家屬緊急請求幫助，希望盡快將女孩轉運至鄭州接受專業治療。鄭州大學附屬鄭州中心醫院在接到求助信息後，積極展開轉運和手術準備，為她爭取一線生機。

女孩的體重已經遠遠超出了正常生理負荷，直接導致了心臟無法正常運作。此次轉運鄭州的目的就是通過手術手段改善她的健康狀況，挽回生命。

女孩身上多處傷痕。（視頻截圖）
女孩身上多處傷痕。（視頻截圖）

女孩家人說，她從小就比一般孩子重，家人一直控制她的飲食，不知道為什麼體重卻一直控制不住，每天晚上孩子媽媽和奶奶都不敢安穩睡覺，怕孩子出意外。經醫師診斷，女孩的BMI將近87，屬於超級肥胖。女孩的肥胖已經危及生命，伴隨大量併發症

為了給蘭蘭看病，常年務農打工的蘭蘭父母，本來積蓄就不多，這次到鄭州看病更是壓力巨大，父親今天說，已決定賣掉老家的房子給蘭蘭看病。

許多網友對女孩僅12歲就因肥胖命危感到心疼，不解為何家人稱已經為女孩控制體重，仍到了已經超級肥胖後才就醫：「又不是一天就長到400斤，之前咋不好好重視？」，「這麼小的孩子，體重超過150斤就應該警惕了，可憐的孩子」，「有些老人缺乏知識，養孩子跟餵豬一個方法」，「不就醫是因為沒錢嗎？不是脫貧了嗎？」。

鄭州 併發症

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