他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

浙江金華某高校一名36歲曾獲「學生最喜愛老師」的已婚正妹女老師，近日被其丈夫舉報出軌網紅男學生，還曝出酒店監控作證據，視頻中，女老師和一名看來帥氣的肌肉男疑正在開房，監控還拍到了妻子和男學生在電梯裡激吻的畫面。綠雲罩頂的丈夫氣得向學校舉報並報警。據報導，其丈夫稱妻子已被學校解聘。女教師不甘視頻曝光，已對丈夫提告。

綜合九派新聞、網易新聞報導，浙江金華職業技術大學一名36歲劉姓女教師，近日被老公發現疑與校內學生出軌開房而離婚。事後，劉女對老公提告，氣得對方發出酒店照片舉報，引起網友關注，而校方也發出公告表示，目前已成立小組展開調查。

男學生在電梯裡從後環抱女教師。（視頻截圖）

據報導，劉女的丈夫原本對她疼愛有加，裝了監控原本想求個安心，沒想到竟拍到了讓自己心碎的一幕：妻子和一名男學生在酒店開房，兩人還迫不及待在電梯裡激吻，男學生還從身後環抱著妻子。怒火中燒的他，直接把視頻放上抖音 ，並跑到學校向書記告狀。

網傳疑似女教師的照片。（視頻截圖）

據報導，這名女教師容貌秀麗有氣質，很會打扮，且在學校工作期間表現優秀，曾被學生評為「最喜歡的老師」之一。男學生疑是名網紅，也有一說稱是退伍軍人。女教師的丈夫開始注意妻子的舉動，是因為發現妻子常常沒回家，追查發現竟是和男學生開房和激吻。

10月28日，金華職業技術大學一名工作人員表示，學校已經關注到該事件，也正在了解相關的情況

28日下午，金華職業技術大學發布情況通報稱，針對網上關於我校教師劉某某涉嫌師德失範行為的信息，學校高度重視，第一時間成立工作專班，迅速開展調查。此事件源自劉某某夫妻離婚糾紛，目前劉某某已向公安機關報案。學校一貫重視師德師風建設，對師德失範行為堅決「零容忍」。

網傳疑似男學生是名網紅。（視頻截圖）

這名女教師的丈夫說，當天，妻子已被學校辭退，自己或將面臨行政處罰。女教師則不滿視頻被曝光以及工作沒了，對丈夫提告。

據金華職業技術大學官方微信 ，劉姓女教師為講師，碩士研究生。擔任「數字營銷」、「數字營銷實訓」、「經濟學基礎」、「創業營銷」等課程教學工作。