「央視最帥主持人」 顧國寧上海猝逝 享年46歲

顧國寧享年46歲。（取材自微博）

曾被封為「央視最帥主持人」的央視前主播顧國寧近兩年淡出幕前，從事幕後策畫工作，並進入中國傳媒大學任教，29日卻傳出因突發疾病，因醫治無效於上海逝世，享年46歲。

綜合澎湃新聞、瀟湘晨報報導，顧國寧1978年出生於黑龍江省齊齊哈爾市，畢業於中國傳媒大學，曾擔任中央廣播電視總台新聞頻道「朝聞天下」、「晚間新聞」、「新聞直播間」的主播。他也是第六屆央視主持人大賽亞軍，曾擔任兩屆CCTV「中國漢字聽寫大會」主考官，還曾參與導演、策劃並實施特別節目、大型直播近百場。

在擔任新聞主播期間，顧國寧始終堅守主播台，2004年「『據』說春節」節目，他帶病主持了15期，春節一天沒歇。有人問他：「撐過這一輪節目，是不是該歇幾天了？」他回答：「正常班開始，繼續『朝聞天下』」，可見其敬業精神。

近年來，顧國寧逐漸開始從事幕後節目策劃等工作，並擔任母校中國傳媒大學播音主持專業業界導師。

顧國寧在社交平台上最後一篇照片分享後20多天，便傳來顧國寧病逝噩耗。正觀新聞報導，有顧國寧的友人透露他是因肺癌去世，網友們紛紛惋惜。