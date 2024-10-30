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「想看哪」41歲阿姨騙廣東11歲男童裸聊 他還打賞逾萬

中國新聞組／廣州31日電
廣東一名11歲男孩被41歲的女主播誘騙裸聊；示意圖非當事人。（取材自微博）
廣東一名11歲男孩被41歲的女主播誘騙裸聊；示意圖非當事人。（取材自微博）

家長對於小朋友上網要多加留意了。央視新聞報導，廣東省佛山市順德區人民法院日前審理一宗侵害未成年人性權益案件，竟然是一名41歲的女主播誘騙11歲的小六學生裸聊，小學生還打賞了這名女主播1萬多元（人民幣，下同，約1404美元）。

報導稱，2023年8月，佛山市順德區陳姓男子發現讀小學六年級的兒子，暑假期間的作息規律與平時上學有了很大不同，晚上常在社交軟體上與女主播聊天。

讓陳姓男子更震驚的是，11歲的兒子竟然是與女主播進行裸聊，而且還先後打賞了對方1萬多元。

追查後發現，兒子是在手機彈出式廣告誘導下，用外婆的微信在平台上成功註冊充值後與女主播聊天。這名家住廣西41歲的周姓婦人，在明知對方僅有11歲的情形下，為了獲取平台話費返利及打賞，多次以煽情的言語和挑逗的動作誘騙男孩進行裸露、玩弄身體隱私部位的聊天，還和男孩說只要多刷禮物，「想看哪裡就看哪裡」。

周女在法庭審理時辯稱不知道自己的行為觸法。（視頻截圖）
周女在法庭審理時辯稱不知道自己的行為觸法。（視頻截圖）

陳姓男子發現兒子的脫序行為後，擔心還有其他小朋友受害，因而果斷報警。警方調查發現，周姓婦人自己也生育了兩個兒子，聲稱在丈夫生意失敗後，在朋友的推薦下當主播賺錢補貼家用，沒有想到這樣的行為會觸法。

周姓婦人最後仍因借助網路社交平台，引誘未滿14周歲的未成年人，以裸聊方式暴露身體隱私部位，其行為已構成猥褻兒童罪，遭判處有期徒刑三年。

網友痛評周姓婦人為了錢竟對11歲男孩做出這種事，「不知道違法只是藉口」，更認為周女自己也有兩個孩子，「怎麼下得了手」，判刑三年判輕了，應該嚴懲。

廣東一名11歲的小學生遭41歲的女主播誘騙裸聊，還打賞了女主播1萬多元人民幣。（...
廣東一名11歲的小學生遭41歲的女主播誘騙裸聊，還打賞了女主播1萬多元人民幣。（取材自微博）

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