湖北宜昌小販疑爭攤位 砍死女社區書記

案發現場外停了警車及救護車，還有許多人圍觀。（取材自新黃河）

中國又發生基層幹部遇害事件。湖北宜昌一名女性社區書記日前遭人持刀攻擊，經搶救後不幸過世。據了解，疑兇是社區附近攤販，疑似因攤位問題和女書記產生矛盾，行凶後一度嘗試自殺，被警方制伏後送院。但當地警方稱事件正在調查中，拒絕透露更多消息。

紅星新聞、新黃河等媒體報導，25日下午3時許，疑兇闖入宜昌市西陵區學院街道翁家堰社區服務中心，攻擊50多歲的社區黨委書記、居委會主任龔某。從網友提供的視頻畫面可看到，社區二樓疑似有民警正在勘驗現場。社區門外有不少圍觀市民，停有警車和兩輛120急救車，其中一輛車身上有「宜昌市第二人民醫院」字樣，有民警在現場值守。有現場目擊者稱，社區發生凶殺案。

翁家堰社區黨群服務中心附近的商戶鐘先生（化名）稱，行凶者50多歲，是一名單身漢，住在案發地附近，平常會在小吃街擺攤。鐘先生說：「小吃街在翁家堰轄區內，社區也有一定的攤位管理職責和權限。據我了解，他此前找社區解決攤位問題沒有得到滿足。」據了解，疑兇平常愛酗酒，是個「酒麻子」，不確定案發當天有沒有喝酒。

案發後傳出疑兇一度試圖自殺，被警方制伏後送院，宜昌市第二人民醫院當日搶救女書記龔某及疑兇，龔某因救治無效離世，疑兇則獲救。宜昌市殯儀館工作人員表示，龔某遺體於事發當日就送到殯儀館，追悼會已於29日上午舉行。

近期中國基層幹部遇害事件頻傳，有港媒報導，6月24日，河北邯鄲市肥鄉區元固鎮平莊村村支書李某（39歲）被村民殺害；江西安福縣山莊鄉鄉長况海涓（44歲）9月7日落村工作時遇襲身亡；江蘇啟東市王鮑鎮久西村的網格員沈某（25歲）9月23日遇害，疑兇自殺身亡。