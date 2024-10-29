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扶貧順便炫富？黑龍江1村支書繫愛馬仕皮帶下鄉去

中國新聞組／北京29日電
黑龍江一村支書繫愛馬仕皮帶被議論。（取材自大皖新聞）
黑龍江一村支書繫愛馬仕皮帶被議論。（取材自大皖新聞）

10月27日發表的一篇名為「情繫群眾，無私奉獻—記大慶市大同區林源鎮新村黨支部書記王**」的報導引發關注。有網民稱，報導裡配發的多張照片顯示，疑似村支書到貧困戶家中慰問時，開著百萬豪車、繫著愛馬仕皮帶。當地相關部門表示，正在核實。

來源：YouTube

大皖新聞報導，在上述報導的一張照片中，村支書王某某拎著東西站在一位群眾家泥地院子裡，院子外停著一輛越野車。有網民稱，那輛車疑似是豐田蘭德酷路澤。目前無法證實那輛車是否是王某某的車。

經查詢發現，該車型已經停售，公開信息顯示，該款車2016年的指導價是60多萬元人民幣(約8.4萬美元)到110多萬元不等。在上述報導的另一張照片中，王某某站在一位群眾家中，腰間的皮帶疑似是奢侈品牌愛馬仕的標誌。

上述報導中介紹，王某某出生於1977年，曾獲5星級村級黨支部書記等榮譽，報導的內容包括他對困難群眾的關愛、敬老愛老等。但報導說，目前點擊上述報導的鏈接已經無法查看報導內容。

一篇2020年發布的公開報導中介紹，「王某某，林源鎮新村的黨支部書記，說他是『小支書』，是因為他剛剛40歲出頭，任黨支部書記才兩年，也是全區第一個接任村黨支部書記的村級後備幹部。」大慶市人大常委會工作人員證實，王某某是市人大代表。

對於網民關注的村支書疑似開豪車、繫奢侈品牌皮帶一事，28日經聯繫黑龍江大慶市大同區紀委和林源鎮政府，就此事未獲得回應。大同區委相關部門工作人員表示，「我們這邊還在核實，核實完會處理。」

對此，網友紛紛表示，「這不是很正常啊，我邊上村支書開的是寶馬七四O L。如果連村支書都沒錢，那這個村還有啥前途啊，哪個村支書會是窮光蛋哦」、「村支部書記又不是體制內的人，如果在任職前自己創業，有了足夠的實力，買豪車、用愛馬仕皮帶有何錯？」、「只要不貪不腐，帶領大家做正事，帶領大家過好日子就是好幹部，就算你開火箭都支持」。

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