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江蘇首位農民縣長「三蟒」 成犯罪團夥頭目 警徵集線索

中國新聞組／北京29日電
江蘇第一位農民縣長被查，警方公開徵集犯罪線索。(取材自齊魯壹點)
江蘇第一位農民縣長被查，警方公開徵集犯罪線索。(取材自齊魯壹點)

近日，江蘇省連雲港市公安局張貼的一份徵集犯罪線索的通告引發關注。通告中提到的犯罪團夥頭目宋世敏，曾是「全國農民十大優秀人才」，輿論曾稱其為連雲港市贛榆縣（現贛榆區）直接從農民中選出來的第一位副縣長。

齊魯壹點報導，通告提到，近期連雲港市公安局偵查以宋世敏為首的犯罪團夥實施的犯罪行為，已抓獲宋世敏、宋世團、宋忠柏等多名嫌犯。現向社會公開徵集宋世敏等人的違法犯罪線索。在通告最後，附有四名嫌犯的基本信息。除通告中提到的三人外，還有一名55歲的女性，四人均來自連雲港市贛榆區青口鎮宋口村。

據報導，時任贛榆縣青口鎮宋口村黨總支書記的宋世敏，2003年6月被選為副縣長，更被稱為「改革開放以來，江蘇省第一次直接從農民中選出的副縣長」。

當年的報導提到，宋世敏，1955年生，江蘇省贛榆縣青口鎮宋口村人，靠水產經營起家，成為一名農民企業家，1995年起就任宋口村黨支部書記、黨總支書記，1999年組建全江蘇省唯一的省級水產苗種集團公司—江蘇榆城集團。1998年，宋口村被國務院發展研究中心命名為「蘇北第一村」。2000年，宋世敏被評為「全國農民十大優秀人才」。

在當地，宋世敏還有一個響亮的別名「三蟒」，他的兩位兄弟則分別被稱為「大蟒」和「二蟒」。

據報導，被選為副縣長後，宋世敏仍長期擔任江蘇榆城集團董事長一職。

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