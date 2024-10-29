萬聖節成禁忌? 滬警嚴控標誌性地點 學生被要求不參加聚會

中國各地年輕人慶祝萬聖節，遭當局強力驅散。(取材自X平台)

近年，萬聖節 成為上海年輕人的節日，但今年的過節氣氛似乎特別肅殺。早在萬聖節前一周，網路上就流傳疑似政府工作群通知的訊息，內容直指打壓、禁止萬聖節相關活動。上周末，上海巨鹿路上更滿布警力，強制驅趕甚至逮捕、清查變裝民眾，上海中山公園更緊急閉園。除此之外，廣州、杭州也傳出有裝扮的年輕人被帶上警車或被要求換下服裝。網友對官方嚴控表達不滿，認為「上海不該是這樣的」。

綜合BBC、法廣等媒體報導，25日晚上之前，上海已風聲鶴唳，關於「今年是否還會有萬聖節活動」的相關討論在微信、小紅書 、微博 上出現。因為網路上流傳疑似政府工作群通知的訊息，內容直指打壓、禁止萬聖節相關活動。上海一些高校也通知學生不得參加萬聖節聚會活動，尤其不能到巨鹿路、長樂路去角色扮演。

先前居住在上海、目前已移居北京的藝術家夏先生表示，他的許多朋友都經營藝術館、咖啡店、書店或酒吧，早在10月中就收到上海市政府下發的「紅頭文件」，三令五申禁止舉辦萬聖節活動。一名在上海長期舉辦活動的黃女士也表示，自己本來打算和幾個咖啡店合作，在萬聖節推出聯合慶典活動，但這樣的推廣已經致使她三個小紅書帳號被封鎖。

一名就讀復旦大學的同學透露，今年學校提早發布了不參加聚集活動的通知，還由輔導員打電話，挨個質問是否有參加萬聖節活動。「他們打電話來問我有沒有出門、有沒有參加，如果有參加就不要暴露自己是在校生。」

25日晚間，上海中山公園、錦江公園和巨鹿路等地出現大量警察駐守，有人因為穿戴異於常人，被警察拍照和登記身分證，有人被帶走，還有外國人在街上被警察攔下登記證件。26日晚，中山公園在官方微信公眾號上發布公告，表示公園將自27日下午2時起閉園；上海錦江樂園表示「不接待變裝遊客」。

類似的嚴格管控不僅限於上海。在杭州的中山北路，有聚集的年輕人因為穿戴打扮被警察要求脫下衣服並帶走盤查。在廣州市區東山口步行街，眾COS們有古裝、現代裝飾、動漫打扮或骷髏裝扮，都被在場的警察制止。其中一位年輕人裝扮成藝人范冰冰，也被警察帶上警車。

廣東網民陳先生說，當局最怕年輕人聚集，而年輕人趁此機會表達對政府的不滿：「這種不滿很容易演化為示威遊行事件。這是他們（政府）最害怕的。」

在微博、小紅書等中國社交媒體上，上海民眾對本次萬聖節期間的管控表達了諸多不滿。一些網民指出，巨鹿路的萬聖節活動是上海活力與創意的象徵，過多的限制讓這一節日失去了意義。更有網民在社交平台上詢問「今晚哪裡可以慶祝萬聖節」，部分評論建議不妨到杭州，認為今年杭州的節日氣氛更濃，而且從上海乘坐高鐵前往杭州也十分方便。「杭州萬聖節」一詞已登上微博熱搜，引發了大量討論。

去年上海萬聖節有人透過變裝趁機搞政治諷刺，包括把影射「白紙運動」的白紙貼在身上，有人則扮演象徵反對習近平的小熊維尼。還有人頭戴監控鏡頭模型，暗諷無處不在的監控系統，也就不難理解為何今年萬聖節會成為當局禁忌。學者周光明接受自由亞洲電台訪問時表示，「他們就怕（中國）被和平演變」。