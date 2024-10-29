我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

萬聖節成禁忌? 滬警嚴控標誌性地點 學生被要求不參加聚會

中國新聞組／北京29日電
中國各地年輕人慶祝萬聖節，遭當局強力驅散。(取材自X平台)
中國各地年輕人慶祝萬聖節，遭當局強力驅散。(取材自X平台)

近年，萬聖節成為上海年輕人的節日，但今年的過節氣氛似乎特別肅殺。早在萬聖節前一周，網路上就流傳疑似政府工作群通知的訊息，內容直指打壓、禁止萬聖節相關活動。上周末，上海巨鹿路上更滿布警力，強制驅趕甚至逮捕、清查變裝民眾，上海中山公園更緊急閉園。除此之外，廣州、杭州也傳出有裝扮的年輕人被帶上警車或被要求換下服裝。網友對官方嚴控表達不滿，認為「上海不該是這樣的」。

綜合BBC、法廣等媒體報導，25日晚上之前，上海已風聲鶴唳，關於「今年是否還會有萬聖節活動」的相關討論在微信、小紅書微博上出現。因為網路上流傳疑似政府工作群通知的訊息，內容直指打壓、禁止萬聖節相關活動。上海一些高校也通知學生不得參加萬聖節聚會活動，尤其不能到巨鹿路、長樂路去角色扮演。

先前居住在上海、目前已移居北京的藝術家夏先生表示，他的許多朋友都經營藝術館、咖啡店、書店或酒吧，早在10月中就收到上海市政府下發的「紅頭文件」，三令五申禁止舉辦萬聖節活動。一名在上海長期舉辦活動的黃女士也表示，自己本來打算和幾個咖啡店合作，在萬聖節推出聯合慶典活動，但這樣的推廣已經致使她三個小紅書帳號被封鎖。

一名就讀復旦大學的同學透露，今年學校提早發布了不參加聚集活動的通知，還由輔導員打電話，挨個質問是否有參加萬聖節活動。「他們打電話來問我有沒有出門、有沒有參加，如果有參加就不要暴露自己是在校生。」

25日晚間，上海中山公園、錦江公園和巨鹿路等地出現大量警察駐守，有人因為穿戴異於常人，被警察拍照和登記身分證，有人被帶走，還有外國人在街上被警察攔下登記證件。26日晚，中山公園在官方微信公眾號上發布公告，表示公園將自27日下午2時起閉園；上海錦江樂園表示「不接待變裝遊客」。

類似的嚴格管控不僅限於上海。在杭州的中山北路，有聚集的年輕人因為穿戴打扮被警察要求脫下衣服並帶走盤查。在廣州市區東山口步行街，眾COS們有古裝、現代裝飾、動漫打扮或骷髏裝扮，都被在場的警察制止。其中一位年輕人裝扮成藝人范冰冰，也被警察帶上警車。

廣東網民陳先生說，當局最怕年輕人聚集，而年輕人趁此機會表達對政府的不滿：「這種不滿很容易演化為示威遊行事件。這是他們（政府）最害怕的。」

在微博、小紅書等中國社交媒體上，上海民眾對本次萬聖節期間的管控表達了諸多不滿。一些網民指出，巨鹿路的萬聖節活動是上海活力與創意的象徵，過多的限制讓這一節日失去了意義。更有網民在社交平台上詢問「今晚哪裡可以慶祝萬聖節」，部分評論建議不妨到杭州，認為今年杭州的節日氣氛更濃，而且從上海乘坐高鐵前往杭州也十分方便。「杭州萬聖節」一詞已登上微博熱搜，引發了大量討論。

去年上海萬聖節有人透過變裝趁機搞政治諷刺，包括把影射「白紙運動」的白紙貼在身上，有人則扮演象徵反對習近平的小熊維尼。還有人頭戴監控鏡頭模型，暗諷無處不在的監控系統，也就不難理解為何今年萬聖節會成為當局禁忌。學者周光明接受自由亞洲電台訪問時表示，「他們就怕（中國）被和平演變」。

萬聖節 小紅書 微博

上一則

又見小學外隨機砍人 這回是北京 遭辭退校保安砍傷5人

下一則

國務院13招催生 補貼、助買房 網：無法就業 補貼啥用？

延伸閱讀

吳慷仁不表態「非台獨」孫儷罷演？「執迷」導演打臉

吳慷仁不表態「非台獨」孫儷罷演？「執迷」導演打臉
看脫口秀被叫大姐 上海29歲女控訴「心靈創傷」 網友舌戰

看脫口秀被叫大姐 上海29歲女控訴「心靈創傷」 網友舌戰
黎慧心籲年輕人選出「改變社區」代表

黎慧心籲年輕人選出「改變社區」代表
昔日上海首富…周正毅現身直播帶貨 至今仍被香港通緝

昔日上海首富…周正毅現身直播帶貨 至今仍被香港通緝

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣