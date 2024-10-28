在美被控壟斷 阿里「破財消災」 願以4.3億美元和解

阿里巴巴已同意支付4.335億美元和解投資者在美國提起的一樁集體訴訟。圖為阿里巴巴在北京的一棟大樓外。(美聯社)

中國電商巨頭阿里巴巴自2020年遭美國部分股東指控存在壟斷行為，人為推高股價，導致投資 者蒙受損失。纏訟四年後，阿里同意支付逾4.335億美元（約30.9億元人民幣）達成和解。阿里此舉被解讀是「破財消災」，但該集團否認存在任何過錯或責任。有律師表示，中國的投資者也有可能藉此「分一杯羹」。

路透報導，阿里巴巴在美國時間25日表示同意與美國集體訴訟的投資者和解，這一擬議的和解協議已提交給曼哈頓聯邦法院，需要得到美國地方法官丹尼爾斯（George Daniels）的批准。

彭博法律指出，根據股東法院提交的和解備忘錄，此全額現金支付是自1995年「私人證券 訴訟改革法案」（Private Securities Litigation Reform Act）通過以來，美國50筆最大的證券集體訴訟和解之一。

對此，阿里巴巴否認存在任何不當行為，稱達成和解是為了避免進一步訴訟帶來的成本和干擾。

投資者在2020年起訴阿里巴巴，指控該公司要求商家只能選擇一個分銷平台，並聲稱公司未違反反壟斷或不正當競爭法律。

此次和解涵蓋2019年11月13日至2020年12月23日期間持有阿里巴巴美國存託股票的投資者，投資者稱，阿里巴巴做出了重大虛假、誤導性陳述，同時未披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實，主要包括螞蟻集團 的IPO很可能被暫停以及阿里巴巴的壟斷、反競爭行為。原告認為，由於阿里巴巴的不當行為和不作為導致公司的股價急劇下跌，集團訴訟成員遭受了重大損失和傷害。

財新網報導指出，2020年7月20日，螞蟻集團宣布同時在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所主板尋求上市，並在10月收到赴港上市的行政許可決定書，一系列好消息讓阿里美股股價衝高。不過，中國監管機構在2020年11月2日晚突然對其高層約談，螞蟻上市在隔天踩剎車，當日阿里美股股價大跌8.13%。

2020年12月24日，中國市場監管總局宣布，根據舉報依法對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，當日阿里巴巴股價大跌13.34%。2021年4月10日，市場監管總局對阿里巴巴開出人民幣182.28億元的天價罰款，刷新中國反壟斷行政處罰紀錄。

經過四年的漫長訴訟，雙方於2024年開始探討和解的可能性，並於10月25日相互接受調解員提出的和解提議。

原告律師在法庭文件中稱，擬議的和解協議是「一個非凡的結果」，該和解金額遠超投資者損失超過100億美元的證券集體訴訟的中位數賠償金額。律師稱，如果繼續訴訟，阿里巴巴投資者可能尋求的最高賠償額是116.3億美元。