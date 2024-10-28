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安徽1名國企大佬被揭真面目 「丟棄紅色基因、權色交易」

中國新聞組／北京28日電
安徽江淮汽車集團控股有限公司前董事長安進因貪腐落馬。(取材自環球人物雜誌)
安徽江淮汽車集團控股有限公司前董事長安進因貪腐落馬。(取材自環球人物雜誌)

今年4月因貪腐落馬的國企大佬、安徽江淮汽車集團控股有限公司前董事長安進，近日被安徽省紀委監委披露，指其「政治信仰崩塌，丟棄紅色基因」、「私自攜帶入境並閱看有嚴重政治問題的書籍」。在生活和工作作風上，安徽省紀委監委稱，「三觀扭曲，心態失衡，生活奢靡、貪圖享樂」、「貪婪無度、靠企吃企，大搞權錢交易、權色交易」才是他的真面目。 

據環球人物雜誌報導，作為中國老牌的國有汽車企業，江淮汽車有60年的發展歷程。安進在江淮汽車工作46年，其中九年是作為這艘企業之艦的掌舵人。有媒體稱，退休三年後被查的安進，一定程度上也成為江淮汽車近年來盡顯頹勢的註腳。

安進於2012年2月接掌江淮汽車，2021年辭去董事長一職。九年間，安進執掌下的江淮汽車，似乎在波動中並沒有穩步向前。安進接任董事長時，江淮的乘用車業務全年銷量44.88萬輛。安進接任後的幾年，乘用車銷量仍維持在40萬輛左右，未見太大起色。江淮汽車品牌效應近年來沒落明顯，幾乎成了車市的「小透明」。

2017年6月，江淮汽車與大眾汽車簽署合資企業協議共同成立一家股比各占50%的合資企業，2020年大眾與江淮合資股比變為75：25，江淮大眾更名為「大眾汽車（安徽）有限公司」，被視為江淮喪失了對合資公司的控制權，江淮汽車「賣身」。合作模式備受爭議之外，江淮汽車在質量方面也屢屢「翻車」。

安進從1975年入職，一步一步走上江淮汽車董事長之位，至2021年退休，橫跨了江淮汽車的大半段發展歷程。有報導稱安進的辦公室樸素，然而從此次通報的調查結果來看，「生活奢靡、貪婪無度、靠企吃企」才是他的真面目。2024年4月，安進落馬，六個月後，其被開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送司法機關審查起訴。

近日，安徽省紀委監委發布通報，指出安進在黨性方面存在的問題，「政治信仰崩塌，理想信念喪失，丟棄紅色基因，辜負組織信任，履行全面從嚴治黨主體責任不力，私自攜帶入境並閱看有嚴重政治問題的書籍」。

通報還指出了安進在生活和工作作風上的問題，「三觀扭曲，心態失衡，生活奢靡、貪圖享樂」，「貪婪無度、靠企吃企，大搞權錢交易、權色交易」。 

退休

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