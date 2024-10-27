上海沒有萬聖節？ 巨鹿路警力密布 攔下清朝皇帝、財神爺

網傳圖片顯示上海街頭有人身穿清朝皇家服飾，被警察要求離開。（視頻截圖）

萬聖節 將至，上海、南京、杭州等地26日晚有不少市民身穿Cosplay（角色扮演）服裝在街頭開派對。相較南京、杭州，上海管制變嚴，警方設欄嚴防奇裝異服，搞怪歡樂氣氛被詭異的肅穆感取代，現場人潮大減，有人扮成「財神爺」、「清朝皇帝」民眾都被「遣返 」甚至強制脫衣。知情人稱這是因去年上海民眾在萬聖節扮成白紙等諷刺政府，今年官方嚴管，避免失控。

有上海市民表示，2023年萬聖節時，上海萬聖節活動的主要地區巨鹿路上聚集許許多多喬裝打扮的年輕人，引發網路熱議。今年萬聖節這番風景或不復見，多位中國網友昨晚間發文表示，巨鹿路沿途都有警察和柵欄，發現有喬裝打扮的人走出地鐵站 ，一律勸返，每條馬路上都有警察站哨。

社群平台帳號「李老師不是你老師」25日晚間接連發文。有視頻顯示，在上海有人穿著清朝皇帝和妃子以及財神爺的服飾上街，都被警察帶走；另有市民在街頭直播上海巨鹿路實況，突然直播間被平台封禁；還有知情人士稱，只要發現有cos，就會被警察強制脫掉衣服；一名網友稱自己昨晚因萬聖節裝扮被警察登記三次身分證，並被要求當街換衣服。

來源：YouTube

有網友描述，從家裡出發去巨鹿路的路上，沿途有許多警察和柵欄，形成詭異的肅穆感，萬聖節原本該有的鬆弛感不再，原以為是參與群眾太多需要維持秩序。後來看到路上都沒有看到喬裝打扮的人，問警察才知今年上海除歡樂谷等地，其他地方都不允許cosplay，奇裝異服也不能搭地鐵。該名網友感嘆，上海萬聖節，乘興而來，敗興而歸。

去年上海官方在10月31日萬聖節遊行隔日，就曾宣布當晚巨鹿路周邊「交通調整」，建議民眾不要前往。去年10月31日晚間，上海萬聖節遊行引來眾多人潮，據外媒報導，有民眾穿著「大白」等Cosplay服飾，並舉白紙諷刺時政和批評政府，還有人裝扮成魯迅手舉「學醫救不了中國人」牌子，有人則變裝成小熊維尼。

一名自稱在靜安寺附近經營酒吧的「麥狗」發短視頻稱，今年接到相關單位通知，要求萬聖夜絕對不能舉辦主題活動，也不能讓奇裝異服打扮的民眾進店，否則可能會被要求暫時停業。