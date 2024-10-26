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「槍離我僅1米」 中海釣團誤入菲海域 被扣押41天

中國新聞組／北京26日電
抖音海釣博主「高主任很哇塞」等人，近日在馬來西亞海釣時，因無意中進入菲律賓水域遭該國海警攔截扣押41天。（取材自錦觀新聞）
抖音海釣博主「高主任很哇塞」等人，近日在馬來西亞海釣時，因無意中進入菲律賓水域遭該國海警攔截扣押41天。（取材自錦觀新聞）

「最近的時候那把槍離我只有0.001公里（1米）…」，抖音海釣博主「高主任很哇塞」近日在馬來西亞海釣時，因無意中進入菲律賓水域遭該國海警攔截扣押41天，他說：「全靠中國大使館為我們提供幫助，最終平安回國。」

錦觀新聞報導，高主任表示，「我是第一次去馬來西亞海釣，沒想到竟然碰上這種事情。」他稱，稱從馬來西亞入境，在沙巴州仙本那地區租船海釣，跟隨的是馬來西亞船長，在馬來西亞海域釣魚，但因兩邊距離太近，被船長無意中帶入了菲律賓領土。

據報導，高主任指出，「原本船長說可能有人舉報附近有海盜，海警隨機出來查，確認我們不是海盜後應該就沒事了。可沒想到我們面臨的居然是數十天的『拘留』。」

他們一行人和船只一起先是被帶到附近的小鎮接受檢查，「船上15個人只有我一個人帶了護照，隨後被轉移到他們總部等待。」高主任表示，經過數小時夜間航行，一行人當天晚上被帶到塔威塔威省錫唐凱潘格里馬阿拉里第24海軍陸戰隊總部，後來又被轉移到塔威塔威省邦奧接受當地移民局調查，一待就是41天。

報導指出，調查梳理後發現，事件發生在9月初，菲律賓國家警察局海事大隊出動攔截逮捕了15名非法進入菲律賓水域的外國人，包括多名中國公民，他們都是沙巴州仙本那度假的遊客，在馬來西亞海域釣魚時無意中進入菲律賓領土。

該國移民局長譚欣哥表示，上述人員是在菲律賓外海南部塔威塔威省附近的錫唐凱鎮海域，被陸軍、海軍和海事局逮捕。他說，當局發現乘坐2艘快艇的所有人員均未持有合法證件進入菲律賓領海。

某旅遊網站沙巴海釣體驗宣傳圖。（取材自錦觀新聞）
某旅遊網站沙巴海釣體驗宣傳圖。（取材自錦觀新聞）
抖音海釣博主「高主任很哇塞」等人，近日在馬來西亞海釣時，因無意中進入菲律賓水域遭...
抖音海釣博主「高主任很哇塞」等人，近日在馬來西亞海釣時，因無意中進入菲律賓水域遭該國海警攔截扣押41天。（取材自錦觀新聞）

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