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湘男殺父騙保 7家保險理賠790萬 受益全寫自己

中國新聞組／北京26日電
劉諶（中）向警方指認事發現場。（取材自人民公安報）
劉諶（中）向警方指認事發現場。（取材自人民公安報）

湖南一對父子同行，兒子「不慎」將車開進水裡，父親不幸溺亡，兒子卻提前跳車，幸運上岸；民警調查事故時發現蹊蹺，深入追查後發現，在溺水事故發生的前一個月左右，兒子先後到10餘家保險公司諮詢意外險投保的相關情況，並分別在7家保險公司為其父購置了意外險，理賠金超790萬人民幣（約111萬美元），受益人全是他自己。

人民公安報報導，兒子劉諶表示，「我開車應該更小心的。」他稱開車與父親路過安化縣肖家灣，因不熟悉路況將車開進了水裡，情急之下只來得及跳車自救。由於劉諶回答得太冷靜了，不像是一個突然失去父親的人，而且還不斷問民警這件事什麽時候能下結論，他還要處理保險等後續問題，引起民警心生疑慮。

報導指出，事發路段路面並不狹窄，且落水的轎車是劉諶在案發不久前購買的二手車，僅花費人民幣8000餘元，一個月不到的時間就出了車禍；從車輛檢測報告來看，車輛本身並沒有問題。

據報導，民警出於職業判斷，馬上聯繫了相關保險公司的負責人，對方稱，「一個月前，劉諶為其父親購置了一份數額較大的意外險，被保人寫的是他自己的名字。」而且劉諶在父親出事僅幾天後，就去諮詢過賠付流程。

在證據面前，劉諶承認了其故意製造車禍、殺人騙保的犯罪事實。

報導稱，「騙保殺父」消息傳出後，網民歪樓嘲諷政府鼓勵生育政策，「生兒子的福報來了」、「兒子就是核武器」、「別再迷信養兒防老了」。

被打撈上岸的涉事車輛內部。（取材自人民公安報）
被打撈上岸的涉事車輛內部。（取材自人民公安報）
劉諶駕駛的車。（取材自人民公安報）
劉諶駕駛的車。（取材自人民公安報）

保險 檢測 二手車

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