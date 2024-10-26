魯童蹦跳女娃肚子 家長不道歉竟還反問「踩死了嗎」

男童腳踩女童腹部。（視頻截圖）

據網傳視頻，山東濟南一家商場的海洋球遊樂場內，一個八、九歲男童腳踩一名女童腹部，問女童「認不認輸」，接著就踩著女童腹部跳了過去，女童手摸腹部痛得直叫。女童家長找男童母親理論，男童母親不僅拒絕道歉，甚至反罵「踩死了嗎？怎麼不踩死你」、「你就是一條狗，狗都不如」。視頻引來網民眾怒，官媒也批男童母親態度惡劣令人憤怒，家長嚴重失職。

綜合大象新聞、網易報導，女童努力掙扎，因為年紀小所以根本無力還手，只能躺在遊樂場裡哀嚎；男孩不止用腳踩女童肚子，還踩在肚子上蹦跳，女孩疼得大喊，家長聞聲趕來制止，並要求男孩道歉。

男孩理直氣壯，解釋都怪女孩不認輸這才踩她的。家長非但不道歉還惡語相向，反問女孩家長：「踩死了嗎？怎麼不踩死你！」隨後還對女孩家長破口大罵「你就是一條狗，狗都不如」，最終兩家在工作人員勸解下不歡而散。

這個結果讓網友都驚呆了，怎麼做錯事還能這樣理直氣壯，要是女孩真被踩壞了，那就不是道歉這麼簡單的事了。

有網友怒批「真是太囂張了！自己孩子做錯了，母親不教育孩子還不賠禮道歉，真是每個熊孩子背後都有一個熊家長！這種人不配為人父母！」、「如果是我的孩子遭受這種，我當場要求男孩家長一起去醫院做檢查，不行就報警解決」。

還有人表示，「家長就是孩子的一面鏡子」「社會應該好好教教她兒子怎麼做一個人」、「這種家長[怒]曝光他的單位」、「總有一天，她的兒子也會踩在媽媽的肚子上說同樣的話」、「教育失敗，難以想像這男孩長大了會有多壞」。