LV櫃姐清涼照發客戶 喊已婚男模「爸爸」還嗆原配：「我聊騷了」

女子揪著櫃姐的衣領質問，櫃姐仍低頭看手機。（視頻截圖）

中國網路近日瘋傳一段視頻，一名LOUIS VUITTON （LV）櫃姐被一名女子揪領質疑是其男模丈夫小三事件，僅在微博 閱讀量就超過1.5億。據報導，面對女子的質問，櫃姐數度強硬回嗆，還打電話給男模要他「「趕緊滾過來解決你的問題」。直到女子拿出其發給丈夫曖昧的清涼照、開房邀請等信息，才承認「我聊騷了」但仍不認錯，被網友封為「地表最強小三」。

綜合網易、大象新聞等報導，事件發生在10月24日，安徽合肥銀泰中心的LV專櫃，網傳涉事櫃姐33歲，名叫Lily。視頻中，這名櫃姐被一位身材高䠷、疑似原配的女子質問為何介入她的婚姻，並要求櫃姐道歉，櫃姐否認，女子氣得拿起櫃姐和自己丈夫的聊天紀錄問「沒有任何問題就開好房間，還管人家叫爸爸？」

櫃姐矢口否認稱「我和他沒什麼」，表示聊天軟件中早已刪除男方。女子火冒三丈，，揪著櫃姐的衣領指責櫃姐破壞自己的家庭，「早上我還用我老公的手機看妳的朋友圈」、「昨天妳們還聊天了」。櫃姐自覺理虧離開，女子追了上去，揪住櫃姐的衣領繼續質問，引了多人圍觀。

面對證據，櫃姐稱「我承認我聊騷了」，並對女子說「親愛的，我道歉了，妳還想我怎麼樣呢」，「妳老公有問題找妳老公，找我幹嘛」，女子說「渣男我會治，明天去辦離婚證，但是小三我也不會放過」。櫃姐還打電話給男子，第一句話是「你趕緊滾過來解決你的問題」。

櫃姐發給男方的清涼照和房號等聊天紀錄。（視頻截圖）

此時LV櫃姐的主管介入調解，稱櫃姐和女子丈夫沒有發生實質性的關系，希望不要追究了。但女子大怒，表示自己明天就要離婚，家已經被毀了。

據報導，事情緣由是女子的老公在LV櫃姐處買了個包包，雙方加微信 後，櫃姐和女子的老公互稱「丫頭」、「爸爸」，櫃姐還給男子直接發了一張自己身穿透視超短裙的性感照片，私密處清晰可見，同時還發送了房間號，並稱呼男方「爸爸」，還不忘附帶「自己的大姨媽剛走和住處地址」。女子的老公當天喝醉，沒去赴約，女子因此發現了丈夫的聊天紀錄。

對此，銀泰中心工作人員稱涉及個人隱私不便透露詳情，LV的這名員工是她個人的私生活問題，當天沒有上班了，品牌方會對她個人進行核實，如果有作風問題會有相應的處理。

網友們則扒出了櫃姐社交媒體帳號，發現她曾經在2017年於朋友圈指責一名女子介入她和男友的感情還怒罵對方，不少網民因此調侃：「那時的她估計想不到，這是送給七年後的自己的」，「這是『終於活成自己最討厭的人』的現實版吧」。

有網民稱櫃姐沒有絲毫羞愧之心，「真的很離譜，小三都這麼硬氣了」，是「2024年地表最強小三」，多數網民則批櫃姐「知三當三」，沒有道德底線，還有人批評男方背叛家庭，有人嘲諷：「既然叫對方『爸爸』，那見了原配為什麼不叫『媽媽』呢？」。也有人認為這起事件影響了LV的品牌形象。