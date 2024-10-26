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「靠軍工吃軍工」 中國電科塌方腐敗 前老董老總全被抓

中國新聞組╱北京26日電

中國軍工電子巨頭中國電子科技集團有限公司（中國電科）傳出塌方式腐敗，繼該集團副總經理何文忠24日被以受賄罪逮捕後，前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青25日亦雙雙被帶走。檢方指何文忠「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。

新華社報導，中國電科成立於2002年，承擔軍事電子裝備與系統集成、武器平台電子裝備、軍用軟件和電子基礎產品的研製、生產，國防電子信息基礎設施與保障條件的建設，國家重大電子信息系統工程建設；也從事民用裝備生產。該集團號稱「軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量」，是中國國家安全的重要基石。

報導指出，2023年至今，不少中國軍方將領遭到整肅，尤其是負責監督中國核武庫的火箭軍和裝備採購部門的軍事高官。中國的軍工央企高層也持續落馬，在何文忠之前，兵器工業集團長春設備工藝研究所前黨委書記張建武2月初被查，中國兵器工業集團前裝備保障部部長李照智4月初被查。

何文忠4月被查時，當時英國金融時報指出，這是中國國防機構出現動盪的新跡象。

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