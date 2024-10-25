河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

2024年春節過後，河南 鞏義某村莊裡44歲智力殘疾女子春玲在家中突然分娩產下女嬰，警方排查全村200多名男性並進行DNA鑑定，查出一樁駭人聽聞的事件：為抵償債務，73歲的公公將智殘兒媳春玲作為籌碼，輔助他人實施強姦長達18個月，而公公也參與性侵兒媳。今年9月30日，兩名犯罪嫌疑人因犯強姦罪，各被判處有期徒刑五年。

紅星新聞報導，這起強姦案刑事附帶民事判決書顯示，經審理查明，2022年2月至2023年10月期間，73歲的爺爺李某某在其家中，多次與其有二級多重殘疾的兒媳春玲發生性關係。2022年2月至2023年7月，李某某還協助丁某卿多次在其家中與春玲發生性關係，後致其懷孕並於2024年1月19日產下一女。經鑑定：丁某卿係該女嬰的生物學父親，且春玲在案發時患精神發育遲滯（中-重度），無性自我防衛能力。

春玲24歲這年，由中間人接洽，家裡將她嫁給年長兩歲的李濤。李濤被評定為智力殘疾四級。

從鄭州 往西行駛80公里，田地旁有一戶土磚堆砌的平房，裝有兩道不銹鋼大門，屋內外有七個攝像頭，這裡便是春玲和丈夫的家。2022年，春玲險些被強姦事發後，姑姑李秀英出錢裝了第一道門，鑰匙由家裡四名男性保管。這次強姦事件發生後，除了警方安裝的監控，春玲的弟弟孫勇又安裝了五個監控。

據報導，這起強姦案9月6日在鞏義市人民法院開庭。據丁某卿的供述，李某某在他那賒了很多東西，有二手冰箱、電視、三輪車等物品。2022年2月的一天上午，李某某的兩個兒子都不在家，丁某卿去他家收廢品。李某某讓丁某卿與其兒媳婦春玲發生性關係，以此「抵帳」。該行徑持續到2023年7月。丁某卿前後去李某某家20多次。李某某會把春玲叫到南屋，發生性關係時，李某某會在門口幫丁某卿把風。

為了以後能繼續與春玲發生性關係，丁某卿給過李某某幾百斤麥子。有時候回收廢品，丁某卿還會多給幾塊錢「討好李某某」。李某某承認，丁某卿在2022年3月份給過他電視機、電冰箱和洗衣機；2023年給他三個微波爐，一輛紅色的三輪電動車 ，還有一袋麵。

從當地知情人士處了解到，春玲被強姦生子一事由鞏義市政府牽頭，涉及公安、民政、殘聯等多部門聯合處理。孫勇認為，雙方家庭在這一連串事件中都難辭其咎，包括他自己。