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「子彈都射給妳了」江蘇男老師不雅語音誤傳工作群 慘遭妻舉報

中國新聞組／北京25日電
網傳涉事馮姓教師。（視頻截圖）
網傳涉事馮姓教師。（視頻截圖）

江蘇宿遷一名任教約30年的已婚馮姓中學教師，今年3月疑錄製一段語音要發送給情婦，結果不小心發到了學校的工作群裡，其中不乏「上個星期六，子彈都射給 妳了……」之類讓人聽了驚呆的「情話」。馮姓教師的妻子獲悉後，近日公開自曝丈夫的婚外情，還抖出作為教師，丈夫平時愛喝酒、打麻將，引來大批網友圍觀。

綜合報導，這名馮姓教師當時錄製了一條長達51秒的語音要發給他的情婦。語音中，馮老師自爆把「子彈」給了情人，回家被老婆看出端倪，覺得他精神不好還起了疑心，馮老師只能出言搪塞，稱自己是因為近期工作太忙才狀態欠佳，但妻子並未因此放下戒備，於10月23日自曝丈夫出軌，還稱丈夫平日酷愛喝酒、打麻將。 

據了解，誤傳語音事件發生於今年3月份，其妻卻在近日才曝光，引發猜測。據網易報導，評論區湧現出不少自稱曾是馮老師門下學生，稱這位馮老師還是馮主任，師範學校畢業，但教學口碑不佳。 馮姓教師曾得過不少榮譽，迄今已擔任了30年的班主任，目前是高三班主任，還在本校擔任體衛藝主任和安全科主任，已經快退休

該校工作人員則表示，學校馮姓名老師很多，不知道是誰，需要核實。

對此，網民紛紛留言質疑為何今年3月就傳出的語音，迄今學校和相關單位都沒有介入調查，還繼續讓這名教師在校任教到退休？要求官方在調查屬實後應嚴懲。

退休

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