川男開特斯拉輾死5歲童 親屬：盲區未預警 準備提告

小區監控，紅圈內為當時蹲地玩耍女童，藍圈所示為張某車輛啟動轉彎。（取材自華商報）

四川成都5歲女童在小區內疑蹲著獨自玩耍時被一輛特斯拉 輾軋身亡，25歲司機張某因涉嫌過失致人死亡罪被刑拘、逮捕，後被以交通肇事罪移送起訴。張某親屬表示，監控視頻顯示，事故發生時，女童正處於張某駕車視線盲區，這款特斯拉的預警系統並未發揮作用，涉嫌虛假宣傳，他們擬控告特斯拉。

據華商報大風新聞報導，今年4月5日，成都雙流一名5歲女童在小區內玩耍時被張某駕駛剛啟動起步的特斯拉小轎車碾壓身亡。事發地為成都市雙流區某小區5棟2單元樓南側，東西向小區道路寬4.2米，水泥地磚鋪砌。張某的女友事後說，她查看了當時的行車記錄儀，「左前方和後方都看不到女童，她蹲的位置兩邊都是停車位，車起步就壓過去了」。

張某的女友稱她做過多次現場試驗，女童蹲在那低頭玩耍，高度可能不到30厘米 ，「副駕駛有人才可能看得到」。且她查看了小區監控，女童的父母應該沒在現場，他們實際是在小區外面。

7月30日，成都交警出具的「交通事故認定書」顯示，交警認定張某駕駛機動車在居民小區內行駛時未注意觀察路況避讓行人，依「道路交通安全法」等相關規定，確定張某承擔此事故全部責任，女童不承擔此事故責任。

「事發當天下午，我兒子就被警方帶走，現在已經關了7個多月。」張某父親說，他們就住在事發小區，案發後多次聯繫女童父母願積極賠償。「「孩子的喪葬費我們墊付了4萬多塊錢（人民幣，下同），他們不願意簽諒解書，我們家裡條件很糟糕，當時我們一家子湊齊了20萬，說賠給他們，但他們不要，嫌太少了，所以雙方就沒談好，我們就沒達到人家要」。

律師周兆成與張某父親。（取材自華商報）

張先生證實當時向警方提出過行政覆議。「9月3號覆議結果是要求辦案機關重新認定，9月18號辦案機關重新認定，但還是和之前的事故責任書認定書一模一樣的，還是判我兒子的全責，我們是不認可的」。張先生認為，女童的父母沒有在場，監護人應該承擔主要責任；女童是保安開門放進來的，保安應該承擔一定的責任。

張先生並表示，他們準備起訴特斯拉，「那天我兒子駕車行駛時，車子沒有預警，就沒有聲音」。

張先生解釋稱：「當初我兒子買特斯拉Model3，他們宣傳這款車子多好多好，有預警系統、自動駕駛等很多高端功能，但是事發時，這個車子作用就沒起到，監控（行車記錄儀）就看不到孩子，他們涉嫌虛假宣傳，所以下一步我們計畫要起訴特斯拉」。

張某女友惋惜地表示，兩人原定今年年底完婚。身亡女童是家裡的獨生女，張某為此很內疚。

知名律師周兆成為張某的辯護律師。「司機是2022年購買的特斯拉，之所以選擇特斯拉就是認可其宣傳的360度預警系統。但是事發時，家屬說就是太相信特斯拉預警系統卻沒有預警，認為特斯拉也有責任，要起訴特斯拉。如果特斯拉汽車宣傳的360度預警系統在本次事故中真的沒有預警，那麼，其產品質量和安全性的確需要調查清楚」。

周兆成指出，眾所周知，預警系統作為車輛安全性的重要組成部分，其失效可能會導致司機無法及時發現並避免潛在危險。